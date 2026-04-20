Voor Tallon Griekspoor verloopt het gravelseizoen voorlopig uiterst moeizaam. Na drie partijen op het gemalen baksteen wacht de beste Nederlandse tennisser van dit moment nog altijd op zijn eerste zege. Griekspoor heeft daardoor ook ingeleverd op de wereldranglijst en op dat vlak wacht hem de komende weken een spannende strijd richting Roland Garros.

Griekspoor verraste eind februari vriend en vijand door de finale van het ATP 500-toernooi in Dubai te halen, maar sindsdien zit het de Nederlander niet mee. Hij raakte in de halve finale geblesseerd en kon daardoor de eindstrijd tegen Daniil Medvedev helemaal niet spelen. Tot overmaat van ramp kostte de kwetsuur aan zijn hamstring hem ook nog eens deelname aan de masterstoernooien in Indian Wells en Miami.

De 29-jarige Griekspoor maakte begin deze maand zijn rentree op gravel, maar daar wil het nog niet vlotten. In Marrakech, Monte Carlo en München ging hij direct onderuit. Griekspoor hoopt komende week bij het masterstoernooi van Madrid eindelijk een potje te gaan winnen op de ondergrond.

Griekspoor levert cruciale plek in

Dat is nodig ook, want Griekspoor is maandag op de wereldranglijst een plekje gezakt. De Nederlander ging van plaats 32 naar 33. Dat lijkt geen bijzondere daling, maar in de tenniswereld kan het verschil tussen die twee plekken cruciaal zijn.

Op de grandslamtoernooien krijgen de beste 32 spelers namelijk een geplaatste status. Zij komen elkaar in de eerste twee rondes sowieso niet tegen. De nummer 33 is daarentegen overgeleverd aan de grillen van de loting. Die speler kan bijvoorbeeld in de eerste ronde al Jannik Sinner, Carlos Alcaraz of Novak Djokovic treffen.

Griekspoor staat maandag dus op de gevreesde 33e plek, maar zit voor Roland Garros virtueel nog net aan de goede kant. De Brit Jack Draper staat nu nog boven de Nederlander, maar gaat de komende week ontzettend zakken. Hij haalde vorig jaar de finale in Madrid en heeft zich nu door een blessure moeten afmelden. De huidige nummer 28 van de wereld gaat daardoor mogelijk uit de top-50 vallen.

Roland Garros extra belangrijk voor Griekspoor

De marges met de andere spelers zijn echter dusdanig klein dat Griekspoor zelf wel zal moeten presteren in Madrid om zijn geplaatste status vast te houden. Dat zal Griekspoor begin mei ook moeten doen in Rome, waar het laatste grote graveltoernooi voor Roland Garros wordt gespeeld.

Voor de Nederlander is het juist op Roland Garros extra belangrijk om de toppers te ontlopen. Hij haalde vorig jaar de vierde ronde, zijn beste resultaat ooit op een grandslamtoernooi. Dat leverde hem ook flink wat punten op en als hij als ongeplaatste speler in de eerste ronde al tegen een wereldtopper moet spelen, maakt dat de kans een stuk kleiner om zijn punten te verdedigen.