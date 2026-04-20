Rafael Nadal werd jarenlang gecoacht door zijn oom Toni en samen vierden de twee vele successen. Ze moesten daardoor ook vaak een plan bedenken om rivaal Novak Djokovic te verslaan en weten dus als de beste waar de Serviër toe in staat is. Desondanks heeft de ex-coach van Nadal een verontrustende boodschap voor Djokovic.

De gelauwerde tenniscoach gelooft namelijk dat Djokovic grote moeite zal hebben om nog een grand slam te winnen, de 25e in zijn carrière. "Het is moeilijk voor mij om te geloven dat hij nog een grand slam kan winnen. Hij versloeg Sinner in Australië, maar won niet van Alcaraz in de finale", zo zegt de Spanjaard in een interview met Tennishead.

'Niet in staat'

"Sinner had geen goede dag, noch een goed toernooi in het algemeen", vervolgt de oom van 20-voudig grandslamkampioen Nadal. "Novak, die uitzonderlijk is, wist daarvan te profiteren. In de finale speelde hij een geweldige eerste set, maar hij is niet in staat om zo'n tempo twee uur lang vol te houden tegen Alcaraz."

'Daar zie ik de moeilijkheid voor Novak'

Daar ligt dan ook het grote pijnpunt voor de 38-jarige Serviër. Hij benadrukte dat het voor Djokovic erg moeilijk zal zijn om het niveau van Alcaraz en Sinner te handhaven.

"Novak kan nog steeds op een hoog niveau spelen, maar het probleem is om dat niveau lang vast te houden. Net als bij spelers als Alcaraz is het niet genoeg om een set goed te spelen of af en toe goed te zijn", zo stelt Toni Nadal. "Dat niveau moet je langere tijd vasthouden, daar zie ik de moeilijkheid voor Novak."

Lijst aan records

Djokovic heeft met 24 overwinningen nog steeds het record in handen van meeste grand slam-overwinningen bij de mannen. Rafael Nadal volgt met 22 titels op de tweede plek. De Serviër is ook in het bezit van het record langst op de nummer één van de ATP-ranglijst te hebben gestaan. In totaal stond hij 428 weken bovenaan de wereldranglijst. Sinds 2024 is hij die plek kwijt.

Inmiddels is Djokovic terug te vinden op de vierde plek, mijlenver achter Sinner en Alcaraz. Djokovic kwam dit seizoen dan ook slechts tweemaal in actie. Op de Australian Open behaalde hij dus de finale. Een maand geleden op de Indian Wells vloog hij er in de achtste finales al uit tegen Jack Draper. Sindsdien sukkelt de recordhouder met een blessure.