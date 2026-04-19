Voor Carlos Alcaraz is het gravelseizoen nog niet geworden wat hij ervan gehoopt had. De Spanjaard verloor zijn eerste plek op de wereldranglijst en raakte ook nog eens geblesseerd waardoor er zorgen zijn richting Roland Garros. Ondanks al dat leed heeft Alcaraz op het gebied van prijzengeld wel iets heel bijzonders voor elkaar gekregen.

Alcaraz leek na zijn winst van de Australian Open, waarmee hij de jongste tennisser ooit werd die alle grandslamtoernooien heeft gewonnen, wel verzekerd te zijn van een lange periode op de bovenste plek van de wereldranglijst, maar niets bleek minder waar. Na tegenvallende resultaten in Indian Wells en Miami zag hij zijn voorsprong op Sinner gigantisch slinken en de Italiaan onttroonde zijn rivaal door in een onderling duel in Monte Carlo zijn derde masterstoernooi op rij te winnen.

De 22-jarige Spanjaard kon de koppositie deze week heroveren in Barcelona, maar dat lukte niet. Alcaraz kreeg tijdens zijn partij in de eerste ronde last van zijn rechterpols en besloot zich na zijn overwinning vervolgens terug te trekken voor de rest van het toernooi. De kwetsuur bleek dusdanig ernstig dat hij volgende week ook niet mee kan doen aan het masterstoernooi in Madrid en daardoor kan Sinner alleen maar afstand van hem gaan nemen op de ranglijst.

Alcaraz zal dus flink balen, maar kan zich wel troosten met een andere bijzondere prestatie. Met zijn finaleplaats in Monte Carlo verdiende hij ruim een half miljoen euro en zijn vroege aftocht in Barcelona levert hem ook nog ruim 40.000 euro op. Dankzij die bedragen neemt Alcaraz nu een bijzonder plekje in op de lijst van tennissers die in hun carrière het meeste prijzengeld wisten te verdienen.

Alcaraz splitst 'De Grote Vier'

De Spanjaard verdiende in zijn loopbaan tot nu toe 64,9 miljoen Amerikaanse dollar, dat staat gelijk aan zo'n 55 miljoen euro. Hij is daarmee nu Andy Murray (64,6 miljoen) gepasseerd en dat betekent dat er in de geschiedenis van het mannentennis nog maar drie spelers zijn die meer prijzengeld hebben gepakt tijdens hun loopbaan.

Alcaraz heeft nog wel een lange weg te gaan, want Novak Djokovic (193,2 miljoen dollar), Rafael Nadal (134,9 miljoen) en Roger Federer (130,5 miljoen) hebben meer dan het dubbele van zijn geld verdiend. Alcaraz is dus de eerste persoon die 'De Grote Vier' op de geldranglijst heeft kunnen splitsen, maar de kans is groot dat een aantal twee andere spelers binnenkort ook Murray voorbijsteken.

Sinner staat momenteel op 62,3 miljoen en Alexander Zverev mocht in totaal al 61,6 miljoen bijschrijven. Met het prijzengeld in de huidige tijd is het een kwestie van maanden, of zelfs weken, voordat zij Murray passeren.

Roland Garros

Alcaraz zal echter vooral bezig zijn met zijn herstel de komende tijd. Het is nog onduidelijk of hij op tijd fit is voor het masterstoernooi van Rome, het laatste grote gravelevenement voor Roland Garros. Alcaraz is op die beide toernooien titelverdediger en zou dus een hoop punten verliezen als hij ook daar verstek moet laten gaan.