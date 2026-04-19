Flavio Cobolli zorgde zaterdag in de halve finales van het ATP-toernooi in München voor een enorme sensatie door topfavoriet Alexander Zverev uit te schakelen en de Italiaan was na afloop behoorlijk emotioneel. Dat kwam echter niet zozeer door zijn zege, maar wel door het tragische verlies van een hele goede bekende.

Cobolli beleefde afgelopen jaar zijn doorbraak door twee titels te winnen en op Wimbledon verrassend de kwartfinales te bereiken. De Italiaan is daardoor inmiddels de nummer zestien van de wereld en tegen Zverev bereikte hij zaterdag een nieuwe mijlpaal.

De 23-jarige tennisser had in zijn carrière nog nooit van een speler uit de top-3 van de wereldranglijst gewonnen, maar in München lukte hem dat wel. Cobolli was oppermachtig tegen Zverev en sloeg de ene na de andere winner langs de nummer 3 van de wereld. De Italiaan had in 70 minuten het klusje geklaard tegen de titelverdediger: 6-3, 6-3.

Tragisch verlies voor Cobolli

Cobolli was na afloop enorm geëmotioneerd en dat was niet zozeer doordat hij heel blij was met zijn overwinning. De Italiaan speelde als jeudspeler altijd op de Parioli Tennis Club en daar komt hij nog altijd geregeld. Cobolli bouwde op die plek een goede band op met de talentvolle 13-jarige Mattia Maselli, maar de jongen kwam donderdag om het leven en dat heeft de Italiaanse tennisser heel diep geraakt.

"Bij elk punt dat ik speel, elke bal die ik raak, elke stap die ik zet zal ik aan jou denken", schreef Cobolli op Instagram als eerbetoon. "Ik herinner me jouw lach als je een vraag stelde. Je was een vrolijke jongen, vol met energie en zo leergierig. De tennisschool zal nooit meer hetzelfde zijn zonder jou, ik ben in shock. Ik zweer dat je nooit vergeten zal worden. Ik hou veel van je, kleine Mattia."

Cobolli kende had ook nog een boodschap voor Paolo, de vader van de overleden jongen: "Je bent een fantastische vader en zal dat altijd zijn: reken op ons en wees ook sterk voor hem."

Finale in München

De Italiaanse tennisser zal hopen om zondag de overleden jongen op de ultieme manier te kunnen eren door de titel in München te pakken. Dan zal hij af moeten zien te rekenen met Ben Shelton, de nummer 6 van de wereld. De Amerikaan haalde vorig jaar ook al de finale op het Duitse gravel, maar verloor toen van Zverev in de finale.