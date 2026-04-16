Tennis is natuurlijk bij uitstek één van de sporten waar de toppers goed geld kunnen verdienen. Maar schijnbaar was het nog niet genoeg. Grand Slam-toernooi Roland Garros heeft namelijk bekendgemaakt er nog een schepje bovenop te doen. Daardoor ligt er voor de winnaar een wel heel mooi bedrag klaar.

Toptennissers als Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Coco Gauff en Aryna Sabalenka strijden vanaf halverwege mei weer om de titel in Parijs bij Roland Garros. De tweede Grand Slam van het jaar levert de winnaar buiten een hele rits aan punten nog iets extra lekkers op. In Frankrijk ligt er immers ook een mooi zakcentje te wachten.

Prijzengeld

Tennistoernooi Roland Garros heeft het prijzengeld voor dit jaar namelijk met gemiddeld 9,5 procent verhoogd. De organisatie van het Franse Open in Parijs maakte donderdag bekend dat het totaalbedrag van het prijzengeld 61,7 miljoen euro bedraagt. Dat is een toename van 5,4 miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder.

De verhoging van het prijzengeld komt na een oproep van de spelers om een groter deel van de opbrengsten te krijgen. Ondanks de verhoging blijft het prijzengeld achter bij de drie andere grandslamtoernooien. De Australian Open had eerder dit jaar een totaal van 111,5 miljoen Australische dollar, omgerekend 67,8 miljoen euro. Voor mannen en vrouwen blijft het prijzengeld gelijk.

Kritiek

Bij de editie in 2025 lag er voor de winnaars, Alcaraz en Gauff, ook al een behoorlijk bedrag klaar. Toen streken zij ruim 2,5 miljoen euro op. Ondanks dat het prijzengeld in het tennis sowieso al aardig hoog is, kwam er de afgelopen maanden alsnog veel kritiek van spelers op de verdeling van de opbrengsten. Het meeste geld ging immers in de zakken van de organisatie, en niet van de tennissers zelf. Door de reeds gezette stap zal dat verschil in ieder geval wat minder worden, tot grote vreugde van de mondiale tennistop.

Nederlandse deelnemers

Namens Nederland zijn er op dit moment twee tennissers zeker van deelname aan het prestigieuze toernooi in de Franse hoofdstad. Zowel Tallon Griekspoor als Botic van de Zandschulp staan in de mondiale top 100 en zijn dus van de partij. Jesper de Jong viel onlangs net buiten dat rijtje, waardoor hij nog alle zeilen bij moet zetten om zich direct te plaatsen. Bij de vrouwen staat er geen enkele Nederlandse speelster in de top 100.