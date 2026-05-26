Het was niet de editie van Roland Garros waar Tallon Griekspoor van droomde. De Nederlandse toptennisser sneuvelde tegen de ongeplaatste Matteo Arnaldi. Na afloop gaf onze landgenoot toe fysiek wat nare problemen te hebben.

Griekspoor won de eerste set nipt, maar set twee, drie en vier gingen naar de opponent. Daardoor krijgt zijn tegenvallende seizoen een nieuw vervolg. Vorig jaar kwam hij nog tot de vierde ronde op het grandslamtoernooi, maar dit jaar is hij vooralsnog ver verwijderd van die vorm.

Over zijn nek

Op het Franse gravel ging het dus al snel mis en Griekspoor heeft daar wel zijn verklaringen voor. Hij leek sowieso wat last van zijn knie te hebben, maar gaf aan de NOS ook aan dat er nog een probleem was. Dat vond plaats aan het eind van de tweede set. "Ik begon me slecht te voelen." Zo slecht dat hij 'een paar keer over zijn nek is gegaan.'

De reden is voor Griekspoor onbekend. "Ik weet niet wat het was. Misschien de hitte? Misschien het eten?" Na de verloren tweede set krabbelde Griekspoor wel wat op en kreeg hij in set drie zelfs een aantal setpoints. Die benutte hij niet, want in de tie-break ging het fout. "Dat is onacceptabel, dan snijd je jezelf lelijk in de vingers."

Dat de Nederlander moeite leek te hebben met de hitte, is volgens hem niet zo'n verrassing. Hij zag al meerdere tennissers worstelen met de warmte in Frankrijk. "Ik heb gisteren een aantal wedstrijden gezien. Casper Ruud bijvoorbeeld, die een van de fitste gasten van de hele Tour is, gaat er volledig aan onderdoor."

Griekspoor zelf vindt dat niet al te verwonderlijk. "Dit soort temperaturen en omstandigheden, daar kan je je niet altijd op voorbereiden. Het overkomt je. Uiteindelijk sta je vier uur te battelen in die omstandigheden. Maar de tegenstander heeft daar ook last van."

Voor Griekspoor zit het enkelspel er dus op, maar mogelijk blijft hij nog even plakken. Donderdag neemt zijn geliefde Anastasia Potapova het op tegen Katie Boulter. De geboren Russin, die onder de Oostenrijkse vlag tennist, verloor maandag in de eerste ronde van het dubbelspel.

