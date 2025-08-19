Toptennisser Tallon Griekspoor is al na zijn eerste partij op de Winston-Salem Open uitgeschakeld in het toernooi. Hij verloor in drie sets van Márton Fucsovics. Het is al de vierde nederlaag op rij voor de Nederlander.

Fucsovics pakte al snel de eerste break en kwam op 3-1-voorsprong. De Hongaar won de eerste set uiteindelijk met 6-3. Ook in de tweede set werd Griekspoor al vroeg gebroken. Vervolgens maakte de nummer 31 van de wereld wel weer op gelijke hoogte met 3-3 in games.

Daarna kwam de Nederlander zelfs weer op voorsprong. Hij trok de set uiteindelijk naar zich toe: 6-4. Toch was Fucsovics, nummer 105 op de wereldranglijst, in de derde set weer het sterkst. Hij won met 6-3, waardoor Griekspoor is uitgeschakeld op het toernooi. De Nederlander won nog nooit van Fucsovics. De twee speelden al drie keer eerder tegen elkaar.

Wedstrijdritme voor US Open

Griekspoor hoopte op het toernooi van Winston-Salem juist nog wedstrijdritme opdoen voor de US Open. De toptennisser is al in die regio omdat hij meedeed aan de ATP-toernooien in het Canadese Toronto en het Amerikaanse Cincinnati. Daar was Griekspoor echter niet succesvol. De mondiale nummer 31 ging op die toernooien ook na een bye in de eerste ronde meteen onderuit.

Davis Cup

De Nederlander maakte eerder deze week nog een ingrijpend besluit bekend. De Nederlander gaf aan dat hij afzwaait als captain van het Davis Cup-team en niet meer beschikbaar zal zijn voor Team Nederland tijdens dat toernooi. Griekspoor gaf aan zijn lichaam te willen sparen voor eigen toernooien.

"Alleen ik heb dit jaar een beslissing moeten maken voor mijn eigen carrière en voor mezelf", zo zei de huidige nummer 32 van de wereld tegenover Ziggo Sport. " Ik wil een goede voorbereiding hebben op het nieuwe jaar. Daarentegen ben ik geen 21 meer en moet ik zuinig zijn op mijn lichaam en mijn weken gaan uitkiezen."

Alles over US Open

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.