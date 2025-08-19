De hele tenniswereld keek uit naar de deelname van Carlos Alcaraz en Emma Raducanu aan het gemengd dubbeltoernooi van de US Open. Dat is echter uitgelopen op een enorme teleurstelling. Na één duel komt er al een einde aan het veelbesproken duo.

De twee zijn namelijk al na de eerste partij uitgeschakeld. Ze verloren met 4-2, 4-2 van Jack Draper en Jessica Pegula. Laatstgenoemde was nog erg kritisch op het toernooi, met kortere sets van vier gewonnen games.

Draper en Pegula hadden echter de beste start, pakten meteen een break en wonnen de eerste set (4-2). In de tweede set verloor Alcaraz zijn opslagbeurt. Het Spaans-Britse koppel werkte op de opslag van Raducanu op 3-1 nog drie matchpoints weg, maar Draper maakte het even later op het vijfde matchpoint af.

Er doen zestien koppels mee aan het toernooi, maar Raducanu en Alcaraz trokken de meeste aandacht in aanloop naar het toernooi. Dat had ook te maken met geruchten over een vermeende liefdesrelatie.

Goede vrienden

Die geruchten werd dinsdag ook de kop ingedrukt door de voormalige coach van de Britse Raducanu. "Ze zijn gewoon goede vrienden. Ze is goed bevriend met veel mensen die meedoen aan de tour. De media zullen de media blijven", zei Mark Petchey tegen OLBG. "Natuurlijk weet ik dat er geruchten zijn dat ze samen uitgaan. Dat is niet het geval. Ze zijn gewoon goede vrienden. De realiteit is dat ze er alleen zijn om te tennissen."

Maar de samenwerking is dus al na een partij ten einde. De 22-jarige Alcaraz krijgt daardoor wel wat meer rust in aanloop naar het enkeltoernooi van de US Open, dat op zondag 24 augustus begint. De Spanjaard speelde maandag nog de finale van de Cincinnati Open tegen Jannik Sinner. Na een achterstand van 5-0 in de eerste set gaf de Italiaan op omdat hij zich niet lekker voelde.

Afmelding Jannik Sinner

Sinner meldde zich af voor het gemengd dubbeltoernooi. Hij zou deelnemen met Katerina Siniakova. Hierdoor loopt Sinner de kans mis op een lekker bedrag. Voor de winnaars is namelijk 885.700 euro te verdelen. Een aanzienlijk verschil met vorig jaar, toen het winnende duo slechts 175.000 euro kreeg. Deelname leverde zo'n 8500 euro op voor Sinner. Daar zal de Italiaan niet wakker van liggen.

Alles over US Open

