Alexander Zverev heeft donderdag de halve finales van het masterstoernooi van Indian Wells bereikt. Dat deed de Duitser pas voor de eerste keer in zijn loopbaan, maar door die prestatie hoort hij nu wel bij een heel bijzonder rijtje.

Zverev trof in Indian Wells de Fransman Arthur Fils in de kwartfinales. Fils lag er een heel groot gedeelte van 2025 uit met een blessure, maar heeft de vorm helemaal te pakken sinds hij eerder dit jaar zijn rentree maakte. Fils haalde al de finale van het ATP-toernooi in Dubai en sloeg zich in Indian Wells voor het tweede jaar op rij naar de laatste acht.

Zijn avontuur kwam daarin ten einde, want hij was totaal niet opgewassen tegen Zverev. De Duitser brak zijn tegenstander direct in de eerste game en zette daarmee de toon voor de rest van de partij. Zverev stond slechts vijf games af en had binnen anderhalf uur de zege binnen: 6-2, 6-3.

Zverev in illuster rijtje

De nummer 4 van de wereld staat daardoor voor het eerst in de halve finales in Indian Wells en daarmee heeft hij nu zijn lijstje compleet. Zverev haalde bij de andere acht masterstoernooien namelijk ook al eens minimaal de halve finales. Hij wist de evenementen in Madrid (twee keer), Rome (twee keer), Canada, Cincinnati en Parijs zelfs al eens te winnen.

Zverev is pas de vijfde man die erin slaagt om op alle masterstoernooien de halve finales heeft gehaald. Hij maakt nu onderdeel uit van een wel heel bijzonder rijtje, want alleen Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer en Andy Murray gingen hem voor.

Clash met Jannik Sinner

Als Zverev ook gelijk voor het eerst de finale wil halen dan zal hij in de halve finale af moeten zien te rekenen met Jannik Sinner. De Italiaanse nummer 2 van de wereld liet in de kwartfinales geen spaan heel van thuisspeler Learner Tien: 6-1, 6-2.

Zverev en Sinner troffen elkaar al tien keer en de stand in onderlinge duels is 6-4 voor de Italiaan. Zverev won vier van de eerste vijf partijen, maar verloor alle vijf de partijen die twee sinds 2024 tegen elkaar speelden. De belangrijkste daarvan was de finale van de Australian Open in 2025. Sinner trok toen in drie sets aan het langste eind.