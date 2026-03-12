Novak Djokovic is in de achtste finales van de Masters in Indian Wells uitgeschakeld door titelverdediger Jack Draper. Na een bloedstollend duel trok de Brit aan het langste eind: 4-6, 6-4, 7-6 (5).

De twee tennistoppers waren aan elkaar gewaagd en de wedstrijd was dan ook van begin tot eind zenuwslopend. Uiteindelijk is Draper na zijn spectaculaire overwinning op de nummer drie van de wereldranglijst nog steeds in de race om zijn titel te verdedigen in Indian Wells.

Na afloop was de nummer 26 van de wereld dolblij. "Een ongelooflijk gevoel...", sprak hij na afloop van de partij. "Alleen al het feit dat ik de afgelopen weken op de baan stond, is emotioneel genoeg voor mij. Ik ben daar enorm dankbaar voor. Hier de baan opgaan tegen Novak, de beste tennisser in de geschiedenis, iemand die ik bewonder en naar wie ik van jongs af aan heb gekeken, ik ben erg trots op mezelf."

Het was een lastige opgave voor Draper en de overwinning betekent dan ook veel voor hem. "Ik speel al lang genoeg op de Tour. Ik heb tegen de beste spelers gespeeld, het is niet makkelijk om top 10-spelers te verslaan. Het was een zwaar moment voor mij, ik serveerde voor de wedstrijd en benutte de kans niet. Ik wist op de een of andere manier terug te komen, maar ik heb geen goede verklaring hoe me dat is gelukt."

Boost

"De overwinning betekent veel voor me, het geeft mijn zelfvertrouwen een enorme boost", vervolgt hij. "Ik speel nog niet zoals ik wil spelen. Het ontbreekt me aan vastberadenheid, ik hoop dat het vanaf nu bergopwaarts zal gaan."

De volgende tegenstander in het toernooi voor de indrukwekkende Brit, die net is teruggekeerd van een blessure, is de Rus Daniil Medvedev.