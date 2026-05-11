Een groep toptennissers is tijdens het toernooi in Rome massaal voor de gek gehouden door Zizou Bergs. De Belg haalde een geniale grap uit met zijn collega's, die allemaal enorm schrokken.

Bergs besloot samen met de organisatie van de ATP en WTA-toernooien in Rome zijn collega's voor de gek te houden. Dit waren Sabalenka, Zhang Zhizhen, Karolina Muchova, Swiatek, Katie Boulter, Andrey Rublev, Eva Lys, Stefanos Tsitsipas, Tommy Paul en Lorenzo Mussetti en Victoria Mboko. Zij werden allemaal uitgenodigd door een archeologe om een antieke vaas uit de geschiedenis te komen bekijken. Wat ze echter niet doorhadden, was dat de archeologe in het complot zat bij Bergs en de vaas ook niet echt van onschatbare waarde was.

Van achter de schermen kon Bergs alles volgen van de uitleg die de archeologe over de waardeloze vaas gaf. De spelers waren allemaal zeer voorzichtig met de vaas, tot het bij iedereen op een bepaald moment mis ging. Als de spelers niet keken, stootte de archeologe de vaas omver en schrok zich vervolgens rot. Dat deden de spelers ook. Bergs was achter de schermen keihard aan het lachen, maar was een keer ook onder de indruk. Boulter wist de vaas nog te redden en bij haar ging hij dus niet kapot.

Van de voor de gek gehouden speelsters bij de vrouwen zit er nog maar één in het toernooi: Swiatek. Zij speelt maandag een thriller tegen Naomi Osaka in de laatste zestien van het toernooi in Rome. Sabalenka werd als nummer één van de wereld verrassend al uitgeschakeld bij de laatste 32. De als 26e geplaatste Sorana Cirstea won van de Wit-Russische met 2-1.

Bij de mannen is het toernooi nog wat minder ver. Daar wordt nog gestreden voor een plekje bij de laatste 16. Zo neemt Jannik Sinner het maandag in eigen huis op tegen Alexei Popyrin voor een plaats in de volgende ronde. Bergs werd in de eerste ronde al uitgeschakeld in Rome. Terence Atmane versloeg de Belg in twee sets.

