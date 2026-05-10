Jannik Sinner trad zaterdag aan voor zijn thuispubliek op het masterstoernooi in Rome, maar zijn partij tegen Sebastian Ofner verliep allesbehalve gewoon. De wereldtopper won weliswaar eenvoudig met 6-3 en 6-4, maar moest zijn wedstrijd tweemaal onderbreken door medische noodgevallen in het publiek.

Sinner had de eerste set al op zak en was in de tweede set uitgelopen naar een break voorsprong, waarmee de partij snel aan een einde leek te komen. Maar bij een stand van 4-3 werd scheidsrechter Greg Allensworth gewaarschuwd voor een medisch incident op de tribune en kondigde via de microfoon aan dat het spel tijdelijk werd onderbroken. "De mensen zijn onderweg om te helpen", liet hij de spelers weten. De vertraging duurde ongeveer zes minuten, waarna niet veel later de partij opnieuw werd onderbroken.

Medische noodgevallen

Nauwelijks hervat, deed zich opnieuw een incident voor. Sinner stond op het punt zijn tweede service te slaan toen toeschouwers begonnen te roepen en te fluiten om de officials te alarmeren. Allensworth greep direct naar zijn walkietalkie. "Centre court, we hebben opnieuw een medisch noodgeval, bovenste tribune, links, dichtstbijzijnde lijn, in de hoek", riep hij naar zijn collega's.

Commentator Nick Lester klonk zichtbaar bezorgd vanuit de commentaarbox. "Het is een heel eind omhoog naar die plekken. Laten we hopen dat ze er snel bij kunnen zijn." Ook toernooidirecteur Paolo Lorenzi was te zien langs de zijlijn, terwijl de spelers wachtten op groen licht. Sinner bleef opvallend kalm tijdens beide onderbrekingen. Hij kletste met zijn team en hield zich los door wat balletjes richting zijn staf te slaan. Uiteindelijk verstoorde de dubbele chaos zijn concentratie nauwelijks. De Italiaan pakte de wedstrijd feilloos op, won de tweede set met 6-4 en boekte zo zijn 24e overwinning op rij.

Roland Garros

Het masterstoernooi in Rome is de laatste voorbereiding op Roland Garros, dat later deze maand begint. Sinner geldt daar als de grote favoriet. Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft zich afgemeld met een polsblessure, terwijl Novak Djokovic in Rome al in de eerste ronde werd uitgeschakeld na zijn rentree van een schouderblessure. De weg lijkt vrij voor de Italiaan om zijn eerste zege te boeken in Parijs.

Dat past in een patroon. Sinner won dit jaar al de toernooien van Indian Wells, Miami, Monaco en Madrid en heeft de koppositie op de wereldranglijst stevig in handen. In de derde ronde in Rome wacht hem een partij tegen de Australiër Alexei Popyrin, die op zijn beurt Jakub Mensik versloeg. Voor Sinner is het een mooie kans om zijn reeks verder uit te breiden voor eigen publiek voordat het grote werk in Parijs begint.

