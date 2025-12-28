Op zondagavond stond de langverwachte partij tussen Aryna Sabalenka en Nick Kyrgios op het programma. 'The Battle of the Sexes' bleek een bijzonder enerverend duel, waarin de Belarussiche flink wat weerstand bood aan haar tegenstander. Toch was het de Australiër die er met de winst vandoor ging: 3-6, 3-6.

De twee namen het tegen elkaar op in de Coca-Cola Arena in Dubai, waar de organisatie enkele voordelen bood aan Sabalenka. Zo was het veld van de Belarussische negen procent kleiner dan het veld van Kyrgios. En de aanpassing van de baan bleek ook redelijk gunstig uit te pakken voor Sabalenka, want ze kon hierdoor goed partij bieden aan Kyrgios.

Bij de opkomst stal Sabalenka op bijzondere wijze de show. Ze liep de trap af in een zeer opvallende outfit, bestaande uit een lange, glinsterende jas.

Eerste set

En ook op de baan liet Sabalenka zien wat ze waard was. Beide toptennisser pakten de nodige legs, maar toch was het Kyrgios die de eerste set naar zich toe trok: 3-6.

Dansen

Tijdens de tweede set pakte de Belarussiche zelfs nog een voorsprong van 3-1, waarna ze bij een break de heupjes maar los gooide. Toen de Macarena klonk, liet Sabalenka haar moves zien.

Toch bleek dat Sabalenka te vroeg danste, want uiteindelijk trok Kyrgios ook de twee set naar zich toe met 3-6. Hierdoor won de Australiër 'the Battle of the Sexes'.

Stand van zaken

De 27-jarige Sabalenka staat momenteel bovenaan de wereldranglijst en pakte dit jaar de titel op de US Open. De 30-jarige Kyrgios stond bij de mannen ooit op de dertiende plaats, maar worstelt al langere tijd met blessureleed. Inmiddels is de voormalig winnaar van het Australian Open in het dubbelspel (2022) en finalist op Wimbledon in het enkelspel (ook 2022) weggezakt naar plek 671 op de wereldranglijst. Sinds maart kwam hij door een knieblessure niet meer in actie op de ATP-tour.

Geschiedenis van 'Battle of the Sexes'

Het komt maar zelden voor dat een man en een vrouw het tegen elkaar opnemen op de tennisbaan. Een van de beroemdste voorbeelden is de partij uit 1973 tussen Billie Jean King en Bobby Riggs. King won met 6-4, 6-3, 6-3. Ongeveer negentig miljoen mensen keken destijds mee naar die wedstrijd, die veel losmaakte in zowel de sportwereld als de strijd voor vrouwenrechten.

Toch komt zo'n 'Battle of the Sexes' af en toe voor. In 1998 speelde een Duitse speler twee wedstrijden tegen Venus en Serena Williams, en in 2013 nam Novak Djokovic het eveneens op tegen een vrouw. De meest recente editie was in 2023: toen speelde de jonge Mirra Andreeva tegen de Fransman Yanis Ghazouani Durand. Ze verloor, maar bood aardig weerstand: 7-5, 6-2.