De National Bank Open in Toronto, een van de belangrijkste Masters 1000-toernooien op de ATP Tour, krijgt dit jaar een flinke klap te verduren. Grote namen als Jannik Sinner, Novak Djokovic en Jack Draper hebben zich teruggetrokken uit het toernooi, dat hun eerste grote optreden na Wimbledon zou zijn. Het toernooi in Toronto begint zodoende zonder enkele sterren. Inmiddels is duidelijk dat ook Carlos Alcaraz zich heeft afgemeld.

Vorige week zondag schreef Sinner nog geschiedenis door Alcaraz te verslaan in de finale van Wimbledon, waarmee hij zijn eerste titel op het heilige gras behaalde. Een indrukwekkende prestatie waarmee hij Alcaraz van zijn derde Wimbledon-titel afhield, maar het zware toernooi eist zijn tol.

Daarom besloot de jonge Italiaan het National Bank Open te missen om goed te herstellen. "Ik vind het echt jammer dat ik het National Bank Open in Toronto mis, vooral vanwege de mooie herinneringen die ik hier heb", gaf Sinner aan in een verklaring. Zijn eerdere overwinning in Toronto in 2023 was een belangrijk keerpunt in zijn carrière.

Afmeldingen stapelen zich op

Ook Djokovic, die zijn seizoen nog steeds voorzichtig moet plannen vanwege een liesblessure, heeft besloten zich terug te trekken uit het toernooi. De Serviër, die 24 Grand Slam-titels op zijn naam heeft staan, bereikte afgelopen Wimbledon de halve finale, maar kiest nu voor rust en herstel om fit te blijven voor de rest van het seizoen.

Draper, de Britse nummer vijf, meldde zich eveneens af. Hij liep tijdens Wimbledon een blessure aan zijn linkerarm op en moet die volledig laten genezen. Draper hoopt in augustus weer terug te keren tijdens de US Open. Op zijn sociale media liet hij weten: "Het is niets ernstigs, maar ik moet het goed laten herstellen om het seizoen sterk af te sluiten. Helaas mis ik Toronto en Cincinnati, maar ik ben er snel weer bij."

Alcaraz volgt Sinner en Djokovic

Inmiddels is duidelijk dat Alcaraz zich ook heeft teruggetrokken uit het National Bank Open. De doorgaans goed geïnformeerde tennisjournalist José Morgado maakte dit via Twitter bekend. "Alcaraz heeft zich ook teruggetrokken van Toronto. Vier van de top 6 spelers doen niet mee aan het toernooi. Au…", blikte de Portugees vooruit op het toernooi.

Alcaraz OUT of Toronto as well.



Four of the top 6 won’t play the event.



Ouch… https://t.co/Q8VnKvk7Sn — José Morgado (@josemorgado) July 20, 2025

Toernooidirecteur Karl Hale sprak zijn teleurstelling uit over het gemis van deze topnamen, maar benadrukte dat het National Bank Open desondanks een sterk deelnemersveld biedt. Met Sinner, Djokovic, Draper en nu ook Alcaraz afwezig, komt de druk nu volledig te liggen op de overige favorieten. Spelers als Alexander Zverev, Taylor Fritz, Lorenzo Musetti en Denis Shapovalov zullen proberen het toernooi te kleuren in het uitgebreide 12-daagse format met 96 deelnemers. Mogelijk biedt dit ook kansen voor Tallon Griekspoor, die een succes na zijn verlies tegen landgenoot Jesper de Jong wel kan gebruiken.

Vrouwentoernooi ook geplaagd door afmeldingen

Ook het vrouwentoernooi, dat gelijktijdig plaatsvindt, kent enkele opvallende afwezigen. Ons Jabeur, Paula Badosa en Aryna Sabalenka hebben zich teruggetrokken, wat ruimte creëert voor andere speelsters om zich te laten zien.