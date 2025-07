Toptennisser Novak Djokovic zit vol frustratie, zo claimt een oude bekende van hem. De 38-jarige Serviër jaagt op zijn 25ste grandslamoverwinning, maar komt de laatste jaren met name Carlos Alcaraz en Jannik Sinner tegen als spelbrekers. Volgens zijn oud-coach doet dat veel met de tennislegende.

Djokovic bereikte in 2025 drie keer de halve finales van een Grand Slam, maar wist zijn 25ste grandslamzege nog niet te boeken. Op Roland Garros en Wimbledon verloor hij van Sinner en op Australian Open gaf hij met een blessure op tegen Alexander Zverev. Dit jaar heeft hij op US Open nog één kans, maar zijn oud-coach is sceptisch.

Oude bekende Boris Becker

De Duitse tennislegende Boris Becker stond Djokovic van 2014 tot en met 2016 bij en weet dus hoe de Serviër in elkaar steekt. Of hij US Open kan winnen, daar heeft hij ook een mening over. "Om een grandslamtoernooi te winnen, moet hij waarschijnlijk zowel Alcaraz als Sinner verslaan. Dat was het geval op Wimbledon en zelf zei hij dat dat het toernooi is waar hij de grootste kans had", stelt de Duitser in zijn podcast Becker Petkovic.

Volgens zijn oud-coach speelde Djokovic 'een geweldig toernooi', maar daar komt de Oost-Europeaan natuurlijk niets voor. "Hij speelt tennis omdat hij die 25ste grandslamtitel wil, om de enige recordhouder te worden. Maar we moeten toegeven dat Sinner en Alcaraz op een goede dag beter zijn dan Djokovic op zijn goede dag", concludeert Becker.

De tijd dringt

En hij denkt dat Djokovic dat stiekem ook wel weer. "Dat frustreert hem, maar hij is een realist. De vraag is hoe groot zijn kansen nog zijn om een Grand Slam te winnen. De tijd dringt." Djokovic is inmiddels 38 jaar oud en het is de vraag hoe veel toernooien hij nog gaat spelen. De jaren beginnen immers te tellen.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.