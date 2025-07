Trainingsbeelden van toptennisser Holger Rune hebben in aanloop naar het ATP-toernooi van Washington voor een hoop speculatie gezorgd. De Deen werd namelijk gespot aan de zijde van tennislegende Andre Agassi.

Rune zit niet in de beste periode van zijn carrière, maar desondanks is hij nog altijd de nummer 9 van de wereld. Hij is in Washington als derde geplaatst achter Taylor Fritz en Lorenzo Musetti. De Deen lijkt voor het ATP 500-toernooi in de Verenigde Staten de hulp in te hebben geroepen van niemand minder dan Agassi.

Opvallende comeback Agassi

De achtvoudig grandslamwinnaar verscheen plotseling aan de zijde van Rune tijdens een training in aanloop naar het evenement. Rune en de 55-jarige Agassi hebben zelf nog niets gemeld over een samenwerking, maar Tennisjournaliste Stephanie Myles van het medium Open Court schrijft dat ze in ieder geval drie dagen samen op de baan zullen staan.

Een mogelijke comeback van Agassi als coach zou opvallend zijn, want hij heeft helemaal geen rijk verleden in dat opzicht. Sinds hij in 2006 met pensioen ging, was hij alleen een tijdje de coach van Novak Djokovic. De twee begonnen hun samenwerking in mei 2017, maar besloten al na tien maanden om er een punt achter te zetten. Djokovic kwakkelde in die periode ook met een elleboogblessure en beleefde misschien wel de slechtste periode uit zijn loopbaan onder Agassi.

Trainerskerkhof

Rune kan de hulp van Agassi in ieder geval goed gebruiken, want de Amerikaan was een van de beste retourneerders ooit en dat is precies de grootste zwakte van de Deen. Het is wel de vraag of de tennislegende weet waar hij aan begint, want Rune staat erom bekend dat hij met grote regelmaat van coach wisselt. Dat ondervond vorig jaar ook Boris Becker, die net als Agassi in het verleden ook met Djokovic werkte.

Het is nog niet duidelijk of Agassi ook in de spelersbox van Rune zal zitten in Washington. De Deen mag door zijn hoge ranking de eerste ronde overslaan en speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van het duel tussen de Fransman Alexandre Muller en een nog te bepalen qualifier.

A pretty legendary guy was out on the practice court working with @holgerrune2003 on Friday in Washington, D.C.

Read on to find out more.https://t.co/Dj7bi1rkAf pic.twitter.com/GREsIKPMdy — Stephanie Myles (@OpenCourt) July 19, 2025

Moeizame periode na doorbraak

Rune brak als 19-jarige door tijdens het masterstoernooi van Parijs. De Deen won daar in de finale verrassend van Novak Djokovic en het leek erop dat hij een vaste naam in de top zou worden. Hij was in 2023 even de nummer 4 van de wereld, maar waar Carlos Alcaraz en Jannik Sinner de titels aaneen rijgen, gaat het bij hun Deense generatiegenoot de laatste jaren een stuk moeizamer.

Hij leek de weg omhoog te hebben gevonden toen hij Alcaraz in de finale van het graveltoernooi van Barcelona versloeg. Hij is daarmee de enige speler die dit jaar heeft weten te winnen op gravel van de Spanjaard, maar dat was het enige hoogtepunt van zijn jaar. Hij moest al drie keer opgeven tijdens een wedstrijd en vloog op Wimbledon al in de eerste ronde uit het toernooi.