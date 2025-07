De National Bank Open in Toronto, een van de belangrijke masterstoernooien op de ATP Tour, krijgt dit jaar klap na klap te verduren. Het is het eerste grote tennisevenement sinds Wimbledon, maar de topspelers hebben er weinig trek in om naar Canada af te reizen. Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic en Jack Draper hebben zich allemaal afgemeld en de lijst met afwezigen blijft maar groeien.

Sinner schreef eerder deze maand nog geschiedenis door Alcaraz te verslaan in de finale van Wimbledon, waarmee hij zijn eerste titel op het heilige gras behaalde. Een indrukwekkende prestatie waarmee hij Alcaraz van zijn derde Wimbledon-titel op hield, maar het zware toernooi eiste zijn tol.

Daarom besloot hij het toernooi in Toronto over te slaan. "Ik vind het echt jammer dat ik het National Bank Open in Toronto mis, vooral vanwege de mooie herinneringen die ik hier heb", gaf Sinner, die het toernooi in 2023 won, aan in een verklaring.

Alcaraz volgde het voorbeeld van zijn rivaal. "Na meerdere weken achter elkaar te spelen zonder rust, ben ik niet in staat om in Toronto te spelen. Ik heb spierklachten en moet mentaal en fysiek herstellen voor wat er nog aankomt. Het spijt me enorm voor het toernooi en de fans. Ik zie jullie volgend jaar."

Ook Djokovic, die zijn seizoen nog steeds voorzichtig moet plannen vanwege een liesblessure, heeft besloten zich terug te trekken uit het toernooi. De Serviër, die 24 Grand Slam-titels op zijn naam heeft staan, bereikte afgelopen Wimbledon de halve finale, maar kiest nu voor rust en herstel om fit te blijven voor de rest van het seizoen.

Draper, de Britse nummer vijf, meldde zich eveneens af. Hij liep tijdens Wimbledon een blessure aan zijn linkerarm op en moet die volledig laten genezen. Draper hoopt in augustus weer terug te keren tijdens de US Open. Op zijn sociale media liet hij weten: "Het is niets ernstigs, maar ik moet het goed laten herstellen om het seizoen sterk af te sluiten. Helaas mis ik Toronto en Cincinnati, maar ik ben er snel weer bij."

Stroom aan afmeldingen

Wie dacht dat de ellende voor het toernooi daarmee wel achter de rug was, zat er flink naast. Inmiddels hebben ook Tommy Paul en Grigor Dimitrov zich teruggetrokken. Het is nog onduidelijk wat de Amerikaanse nummer 15 van de wereld mankeert. Dimitrov heeft nog altijd last van de borstspierblessure die hij op Wimbledon opliep. De Bulgaar beleefde daar een waar drama, want bij een 2-0 voorsprong in sets tegen Sinner moest hij door die kwetsuur opgeven.