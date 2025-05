Toptennissers zorgen voor irritatie en verwarring bij fans: 'Deze onzin moet stoppen'

Op dinsdagmiddag begonnen Hubert Hurkacz en Jakub Mensik aan hun wedstrijd tegen elkaar op het Masters-toernooi van Rome. Maar op televisie waren de spelers lastig uit elkaar te halen. Dit omdat ze beide precies dezelfde outfit droegen.

Wie de televisie aanzette tijdens de wedstrijd, viel gelijk iets op. Hurkacz en Mensik hadden tijdens de achtste finale precies dezelfde kleren aan. Beide heren droegen een zwart shirt, met daarbij een fluorescerend gele pet en broek. De twee spelers waren hierdoor lastig uit elkaar te halen.

Zo reageren fans op sociale media geïrriteerd over de kledingkeuze van beide heren. "Deze onzin van het dragen van dezelfde outfit in tennis moet stoppen. Het is pijnlijk om naar Hurkacz tegen Mensik te kijken", zo schrijft een X-gebruiker.

Ook andere liefhebber op X heeft moeite met de kledingkeuze van de tennissers. "Hurkacz tegen Mensik is niet om aan te zien. Exact hetzelfde tenue, haha, en ze lijken ook nog eens sprekend op elkaar. Allebei superlang en donker haar. Hun speelstijl is ook bijna identiek. Dit is echt verwarrend."

Regels

Bij bijvoorbeeld voetbal zijn er altijd strenge regels omtrent de tenues die beide teams dragen. De voetbalbonden (zoals de FIFA of de KNVB) hebben namelijk regels vastgesteld die ervoor zorgen dat spelers, scheidsrechters én toeschouwers de teams duidelijk kunnen onderscheiden. Zo mogen de kleuren van de shirts niet te veel op elkaar lijken, anders moet één team van tenue wisselen.

Bij tennis gelden er wel kledingvoorschriften. Deze regels verschillen per toernooi, maar deze gaan voornamelijk over dat er niet te veel sponsoren op staan of dat de tenues geen bepaalde (politieke of religieuze) statements mogen bevatten. Regels omtrent omtrent het dragen van verschillende tenues zijn er echter niet. Op sociale media borrelt daarom steeds meer de vraag op van fans om de regels aan te passen. "Hoe lang blijft dit nog zo @atptour?", zo schrijft iemand op X.

Voorlopig mogen tennissers dus in vrijwel identieke tenues spelen, maar als het aan de fans ligt, komt hier verandering in.