Dochter van sportlegende gaat in de fout met haar kleding en laat per ongeluk iets te veel zien

Paulina Gretzky is in de Verenigde Staten niet alleen bekend als de dochter van ijshockeylegende Wayne, maar ook als de vrouw van profgolfer Dustin Johnson. Gretzky moedigde dit weekend haar man aan tijdens een toernooi, maar daar liet ze per ongeluk iets te veel van haar lijf zien.

Gretzky was in Miami aanwezig voor het LIV-toernooi waar Johnson van de partij was. De Amerikaan stapte in 2022 over van de PGA naar de van oorsprong Saoedische organisatie en dat heeft hem financieel geen windeieren gelegd, want hij verdiende al meer dan vijftig miljoen dollar aan prijzengeld.

Golflegende Tiger Woods onthult bijzondere liefdesrelatie met goede bekende van Donald Trump Tiger Woods heeft zijn nieuwe relatie wereldkundig gemaakt. De Amerikaanse golflegende is officieel samen met een bekende naam in het land. De ex-vrouw van de zoon van Donald Trump is de nieuwe liefde van Woods.

Gewaagd outfit zorgt voor opvallende foto's

Johnson kon in Miami weinig indruk maken met een 27ste plaats, maar zijn partner deed dat wel. Zij deelde rondom het toernooi op Instagram een aantal foto's en daarbij viel met name haar kledingkeuze op.

Sportlegende Tiger Woods is weer verliefd: dit zijn alle liefdespartners van de 'seksverslaafde' topgolfer Tiger Woods deelde deze week mooi nieuws: hij heeft een nieuwe partner De topgolfer is verliefd op Vanessa Trump, de ex-vrouw van de zoon van de Amerikaanse president, Donald Trump Jr. Het is het zoveelste hoofdstuk in het bijzonder turbulente liefdesleven van het sporticoon.

Gretzky dook namelijk in een erg gewaagd outfit op bij het evenement. De partner van de topgolfer droeg een geel broekje met daarboven een wit topje, maar het is de vraag of ze doorhad hoe doorschijnend die precies was. Haar volgers konden namelijk op de foto's wel heel veel details zien.

Relatie

Johnson en Gretzky zijn al een lange tijd samen, want ze begonnen in 2013 met daten. Dat draaide al heel snel op meer uit, want in datzelfde jaar verloofden ze zich. De twee hebben inmiddels twee zonen. In 2015 werd hun eerste kindje Tatum geboren en twee jaar later volgde River. Johnson en Gretzky stapten in 2022 uiteindelijk in het huwelijksbootje.

'Woedende' sporter doet plakband op zijn mond: 'Ik moet mijn klep houden' Golf is een sport waarin elk foutje telt, want elke slag die je nodig hebt om de bal in de hole te krijgen, wordt op je scorekaart genoteerd. De Amerikaanse golfer Ryan McCormick (33) kon niet meer met zijn foutjes omgaan en schold te veel op zichzelf. Daarom was er een extreme maatregel nodig.

Gretzky senior verliest record

De vader van Paulina raakte zondag overigens een bijzonder record kwijt. Gretzky werd door Alexander Ovechkin gepasseerd als topscorer aller tijden in de NHL, de Amerikaanse ijshockeycompetitie. De Rus scoorde zondag voor de Washington Capitals en heeft nu 895 doelpunten gemaakt. De inmiddels 64-jarige Canadees was met 894 treffers 31 jaar lang recordhouder en woonde het duel bij waarin de 39-jarige Ovechkin het record brak.