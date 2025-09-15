Toptennisster Paula Badosa staat te popelen om terug te keren op de baan. Een blessure hield haar twee maanden aan de kant. Nu komt de Spaanse uit voor haar land in de Billie Jean King Cup.

Twee weken na haar uitschakeling in de eerste ronde van Wimbledon, onthulde Paula Badosa een spierscheuring in haar rug. Ze kondigde toen aan enkele weken uit de roulatie te zijn. Nu is ze terug. De 27-jarige sportvrouw miste de toernooien in de Verenigde Staten, inclusief de US Open, de laatste Grand Slam van het jaar. Toch zal ze haar land vertegenwoordigen op de Billie Jean King Cup Finals.

'Je voelt je soms alleen'

“Het helpt enorm om hier te zijn en als team te spelen. Na een blessure voel je je soms een beetje alleen, met ups en downs. Deze mensen om me heen helpen me altijd, ze motiveren me”, legde Badosa uit, geciteerd door Marca. “Het waren zware maanden, al voel ik me dagelijks iets beter. Terugkomen na een blessure is nooit makkelijk, maar ik voel me geweldig met mijn teamgenoten. Ik denk dat in dit soort competities een goede sfeer en teamspirit cruciaal zijn”, voegde de nummer 20 van de wereld toe.

'Ik begin nu opnieuw'

Badosa gaf aan dat haar doel is om zoveel mogelijk wedstrijden te spelen in het laatste deel van het seizoen, om zo goed mogelijk aan 2026 te beginnen. “Ik begin nu opnieuw, keer terug op de baan, maar weet dat het seizoen snel eindigt. Ik zal proberen me zo goed mogelijk te voelen, al is mijn doel eerlijk gezegd om naar 2026 te kijken. Ik wil gezond blijven en zoveel mogelijk wedstrijden spelen”, concludeerde Badosa.

Billie Jean King Cup

De Billie Jean King Cup Finals vinden plaats van 16 tot 21 september in Shenzhen (China). Het Spaanse team, gecoacht door Carla Suarez Navarro, bestaat uit Paula Badosa, Jessica Bouzas Maneiro, Cristina Bucsa, Leyre Romero Gormaz en Aliona Bolsova. In de kwartfinales van het toernooi neemt Spanje het op tegen Oekraïne.