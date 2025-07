Het einde van Eugenie Bouchards tenniscarrière nadert. Dat zat er al een tijdje aan te komen voor de 31-jarige Canadese, die de laatste jaren al amper toernooien afwerkte. Bouchard, ooit omgedoopt tot 'mooiste tennisster ooit', neemt afscheid in haar eigen achtertuin.

Bouchard kwam op als een komeet, maar verdween net zo snel weer van het strijdtoneel. Op twintigjarige leeftijd won ze een WTA-titel en stond ze in de finale van Wimbledon, die ze verloor van de Tsjechische Petra Kvitova. 2014 was sowieso een goed jaar voor Bouchard; ze bereikte de halve finales op de Australian Open en Roland Garros en stond vijfde op de mondiale tennisladder.

Date met een fan

Bouchard, door buitenlandse media vaak omschreven als 'mooiste tennisser ooit', haalde steeds vaker het nieuws met andere dingen dan tennis. Zo ging ze op date met een fan nadat ze een weddenschap verloor op Twitter (inmiddels X). Er kwam zelfs een tweede afspraakje, maar verder ging de Canadese niet. Momenteel is ze single, nadat eerdere relaties strandde, onder meer met NFL-speler Mason Rudolph.

Remember when tennis star Genie Bouchard went on a Twitter date with a fan after losing a Super Bowl bet? Well, they met up again! Love in 2017! pic.twitter.com/13prlaG35A — Yahoo Sports (@YahooSports) December 7, 2017

Einde carrière

Bouchards carrière raakte ondertussen in de vergetelheid, ook omdat ze zich focuste op pickeball (de snelst groeiende sport in de Verenigde Staten). Toch maakt ze voor even een uitstapje naar haar oude liefde, om afscheid te nemen op het WTA-toernooi in het Canadese Montréal. Onlangs dubbelde ze in Washington tegen de eveneens teruggekeerde Venus Williams:

Feestje, geen begrafenis

Nu kijkt Bouchard uit naar haar laatste optreden in Montréal. En haar korte maar fijne tijd in Washington gaf haar een voorproefje van wat ze volgende week kan verwachten. "Eerst was ik behoorlijk gestrest over de hele beproeving. Toen ik zag hoeveel liefde ik kreeg, hoeveel steun en waardering ik voelde, voelde ik me zo enthousiast. Dus ik kijk er echt naar uit. Ik wil er een feest van maken, geen begrafenis", zei ze in de hoofdstad van de VS.

Het voelde voor Bouchard "als een middelbareschoolreünie". Ik ben naar het spelersfeest geweest en ik heb iedereen omhelsd en gedag gezegd. Ik heb ook al een jaar geen toernooi gespeeld, dus ik heb al een tijdje geen mensen gezien", vertelde de Canadese. "Dus ik wil dat het volgende week ook zo is en genieten van elk moment van liefde, tennis en de zware dingen op de baan, de geweldige dingen erbuiten. Weet je, het klinkt cliché, maar ik waardeer het gewoon enorm."