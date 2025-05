Toptennisster Aryna Sabalenka beleeft 'intense vijf minuten' met mannelijke collega

Aryna Sabalenka is de grote favoriete voor het masterstoernooi van Rome dat deze week is begonnen. De Belarussische nummer 1 van de wereld won het prestigieuze WTA van Madrid en verkeert al geruime tijd in goede vorm. Toch is meedoen met mannentennis niet aan haar besteed.

Sabalenka zocht ooit contact met de Rus Andrey Rublev om een potje samen te trainen. Daar had de beste tennisster van het moment echter al snel genoeg van. Hoewel Sabalenka bekend staat om haar krachtige slagen, was ze niet opgewassen tegen de power die Rublev in - met name - zijn services legde.

'Ik was binnen vijf minuten klaar'

Sabalenka kreeg op een persconferentie in aanloop naar het WTA-toernooi van Rome de vraag of ze ooit tegen iemand heeft gespeeld die harder slaat dan haar. "Ik weet het niet", reageerde Sabalenka. "Misschien toen ik met de mannen trainde. Ik oefende ooit met Rublev, dat was erg intens", blikte ze terug.

"Ik had zoiets van oké ik ben er klaar mee. Ik was binnen vijf minuten klaar. Maar nee, soms is kracht niet de sleutel naar succes. Je kunt heel hard slaan, maar niet het juiste doel raken", stelde de Belarussische, om eraan toe te voegen: "Ik denk dat de jongens duidelijk sterker serveren."

Laatste test voor Roland Garros

In Rome wacht voor veel toptennissters de laatste test voor Roland Garros, de tweede grandslam van dit jaar. Het is het toetje van het gravelseizoen. Sabalenka zal met veel vertrouwen afreizen na haar finaleplek in Stuttgart en overwinning in Madrid. Toch is de hoofdpersoon zelf nog niet tevreden.

"Als atleet moet je altijd aan jezelf werken, altijd beter worden, altijd een stapje terug doen, naar je spel kijken en zien wat je kunt verbeteren, en daar op het trainingsveld aan werken", verzekerde ze.

Tegen wie Sabalenka speelt in Rome is nog niet duidelijk. Wel kan ze Coco Gauff in de halve finales tegenkomen. Dat was degene die ze afgelopen toernooi in Madrid versloeg.