Toptennisster beleeft dag na grote triomf weer bijzonder moment en wordt bedolven onder attenties: 'Deze godin'

Het leven lacht toptennisster Aryna Sabalenka toe. De Belarussische is de nummer 1 van de WTA-ranking, wat ze onafgebroken is sinds november 2024. Ook heeft ze veel vrienden in de tenniswereld, zoals blijkt uit de vele felicitaties die ze op haar verjaardag (5 mei) krijgt.

Op Instagram laat Sabalenka enkele voorbeelden zien van de attenties die aan haar zijn gericht. Zo hangen er slingers en barst het van de bloemen in haar hotelkamer. Enkele van haar sponsoren hebben haar bedolven onder de presentjes. Daarnaast deelt ze story's van collega's waarin haar een prachtige dag wordt toegewenst.

In diverse berichtjes worden Wit-Russische teksten gedeeld, maar er zitten ook enkele Engelstalige boodschappen tussen. Daarin wordt ze onder meer 'prinses' en 'deze godin' genoemd. Onder de story met de bloemen en slingers heeft Sabalenka een toepasselijke track gezet: 'In da Club' van rapper 50 cent, waarin telkens wordt gezegd: 'It's your birthday'.

Madrid

Zondag gaf ze zichzelf al een cadeautje door het graveltoernooi in Madrid te winnen. Aldaar in Spanje won ze in de finale van Coco Gauff. "Het beste vroege verjaardagscadeau ooit!", schrijft ze op Instagram bij een foto waarop ze poseert met de kunstige trofee. "Bedankt voor alle support, Madrid!"

Topjaar



Sabalenka is in 1998 geboren en is dus 27 jaar geworden. Ze is in de kracht van haar tennisleven. Ze won in 2024 het vierde grandslamtoernooi van de kalender, US Open, en stond begin 2025 ook al in de eindstrijd van het Australian Open. Dit tennisjaar won ze tot nu toe 31 van haar 36 partijen.

Tragedie bij Sabalenka

Een jaar geleden zag het leven van Sabalenka er minder zonnig uit. In maart 2024 stapte haar ex-vriend Konstatin Koltsov uit het leven. "Het is een tragedie. Hoewel we niet meer samen waren, is mijn hart gebroken. Respecteer alsjeblieft mijn privacy en die van zijn familie tijdens deze moeilijke periode", liet ze toen weten.

Ondanks dat statement waren de twee destijds nog samen in Miami, waar ze deelnam aan het WTA-toernooi. Tijdens hun verblijf in het hotel, viel of sprong Koltsov van enorme hoogte van het balkon en overleefde die val niet.