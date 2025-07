Aryna Sabalenka heeft de volgende ronde van Wimbledon behaald, maar makkelijk ging dat niet. De nummer één van de wereld won met 7-6 (4) 6-4 van Marie Bouzkova. Sabalenka wacht in de volgende ronde overigens een loodzwaar duel.

De Tsjechische Bouzkova leek even voor een verrassing te kunnen zorgen, nadat ze Sabalenka op 5-5 in de eerste set had gebroken. De Belarussische sloeg echter meteen terug en won daarna de tiebreak. De drievoudig Grand Slam-winnares had in de tweede set aan één break genoeg om de partij te beslissen.

Wimbledon is het enige grandslamtoernooi waar Sabalenka nog niet de finale wist te halen. Ze strandde in 2021 en 2023 in de halve eindstrijd. Vorig jaar meldde ze zich af met een blessure. Om nu de finale te halen, neemt zij het mogelijk op tegen de winnares van 2023.

Lastige tegenstander in derde ronde

Sabalenka neemt het in de derde ronde op tegen de winnares van de partij tussen de Britse Emma Raducanu en Marketa Vondrousova uit Tsjechië. Vondrousova won Wimbledon twee jaar geleden als eerste ongeplaatste speelster in het professionele tijdperk. Door blessures zakte de huidige nummer 73 van de wereld op de mondiale tennisladder.

De partij belooft hoe dan ook interessant te worden, of Sabalenka nu tegen Vondrousova speelt of tegen Raducanu. Laatstgenoemde geldt namelijk als publieksfavoriet op Wimbledon. Raducanu, de beste vrouwelijke Britse tennisster van dit moment, staat vol in de schijnwerpers. De Engelse tabloids denken namelijk dat zij een relatie heeft met de Spaanse toptennisser Carlos Alcaraz.

Publieksfavoriet

Raducanu is sowieso een verdienstelijk tennisser. Ze schreef Wimbledon dan nog nooit op haar naam, wel zorgde ze als 18-jarige voor een stunt door de US Open te winnen in 2021. De 22-jarige toptennisster zakte daarna ver weg, maar is inmiddels weer de nummer veertig op de wereldranglijst.

