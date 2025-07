Toptennisster Aryna Sabalenka heeft zich kritisch uitgelaten over een mogelijk ingrijpende verandering in de sport. Volgens de nummer één van de wereld wordt er te veel gevraagd van het vrouwelijk lichaam.

De 27-jarige Belarussische is "een van de fysiek sterkste vrouwen" in de tenniswereld op dit moment, zo zegt ze zelf. Toch is ze kritisch op het idee om vrouwen best of five-sets te laten spelen op grandslamtoernooien.

"Het vraagt te veel van het vrouwelijk lichaam", legt ze uit. Zelfs als het in haar voordeel zou werken tegen minder sterke tegenstanders. Ze is niet klaar voor zo'n ingrijpende verandering. "Vrouwen zijn niet voorbereid om zo veel te spelen. De blessures zouden meteen ernstig toenemen."

Trainen met mannen

Sabalenka staat bekend om de kracht in haar slag, die zelfs vergelijkbaar is met sommige mannen. Ze traint dan ook regelmatig met hen. "Dat vind ik geweldig omdat ik veel kan leren: hoe ze de bal raken en hoe ze met situaties omgaan in wedstrijden. Elke keer als ik met een man train voel ik dat mijn spel beter wordt.

De toptennisster heeft nog een andere tactiek om fitter te zijn dan haar tegenstanders. "Ik probeer altijd zo snel mogelijk te winnen, zodat ik minder uitgeput ben in de volgende rondes", legt ze uit. Bovendien wordt ze er mentaal sterker van als ze alles geeft in een partij.

Wimbledon

Sabalenka had op maandagmiddag ook maar twee sets nodig om te winnen in de eerste ronde van Wimbledon. Daarin nam de nummer één van de wereld het op tegen debuterend fotomodel Carson Branstine, en won met 6-1, 7-5. In de volgende ronde neemt ze het op tegen Marie Bouzkova.

