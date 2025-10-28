Toptennisster Katie Boulter beleeft een moeilijk seizoen en tijdens de Hong Kong Open kwam daar een nieuw dieptepunt bij. Ze barstte in tranen uit tijdens haar partij met Alexandra Eala in de eerste ronde van het toernooi.

Boulter verloor de eerste set met 6-4 en bij een stand van 2-1 voor Eala in de tweede set ging het helemaal mis. Ze had last van fysieke klachten en riep haar fysio erbij.

Die kwam tot de conclusie dat de 29-jarige niet verder kon spelen. Boulter barstte vervolgens in tranen uit. Vorig jaar stond ze nog in de finale in Hong Kong. Die verloor ze toen van Diana Shnaider.

Door de opgave zakt Boulter van plek 78 naar plek 99 op de wereldranglijst. Eala is de nummer 50 van de WTA-ranking. Zij brak dit seizoen door met een plek in de halve finale op de Miami Open. Boulter stelt daarentegen teleur dit jaar. Ze heeft sinds Wimbledon (waar ze de tweede ronde bereikte) slechts vier wedstrijden gewonnen in de tour.

Fysiek en mentaal zwaar

De opgave in Hong Kong kwam als een grote schok, ook voor Eala. Die was dan ook ingetogen toen ze hoorde dat ze doorgaat naar de volgende ronde. "Ik kan het niet verwoorden. Ik denk dat dit een zware periode is voor heel veel spelers, zowel fysiek als mentaal, aan het eind van dit seizoen", zei de 20-jarige. "Ik hoop dat Katie de tijd kan nemen om te herstellen en trots op haar seizoen kan terugkijken."

Tallon Griekspoor

Er is dan ook sprake van veel opgaves de laatste tijd. Afgelopen week moest ook de Nederlandse Tallon Griekspoor zich terugtrekken van de Vienna Open. Daar zou hij in de kwartfinale tegen Alexander Zverev spelen, maar vanwege rugklachten moest hij opgeven. Hij nam maandag wel deel aan het masterstoernooi in Parijs, maar is daar al in de eerste ronde gesneuveld.