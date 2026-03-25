Jelena Ostapenko kan normaal gesproken geen tennistoernooi bezoeken zonder herkend te worden, maar dat was in Miami wel anders. Vrouwentennisbond WTA liet haar undercover gaan als medewerker en dat zorgde voor hilarische, maar ook ongemakkelijke beelden.

De Letse tennisster deed ook als speelster mee met de Miami Open, maar haar toernooi in Florida was na drie rondes klaar. Ostapenko wist nog wel de sterke speelsters Dayana Yastremska en Jasmine Paolini te verslaan, maar tegen Hailey Baptiste ging ze onderuit. De Amerikaanse neemt het in de volgende ronde op tegen topfavoriet Aryna Sabalenka. Ostapenko haalde op de Qatar Open nog de halve finale.

Undercover op de Miami Open

De WTA en de organisatie van de Miami Open hadden echter ook nog andere plannen met Ostapenko. De Letse topspeelster mocht zich in een outfit van de organisatie hijsen en ging fans helpen die het Amerikaanse toernooi kwamen bezoeken. Ostapenko deed zich echter voor als iemand die geen enkel idee had van de tennissport. Zo vroeg ze meermaals aan mensen of ze een speler of een fan waren. Daar keken de supporters regelmatig raar van op.

Ook deed Ostapenko alsof ze een foto maken niet begreep, maar daar kon ze uiteindelijk haar lach niet inhouden. UIteindelijk wordt ze toch nog door een aantal mensen herkend waarmee ze ook op de foto gaat. De eindconclusie van Ostapenko is duidelijk. "Dit is het ongemakkelijkste wat ik ooit heb gedaan", oordeelt de Letse tennisster in de ludieke video van het WTA.

Carrière Ostapenko

Ostapenko staat bekend als de beste tennisster van Letland en een bekende naam in het internationale toptennis. Ze staat nog altijd in de top 15 van de WTA-rankings, maar ooit bekleedde ze de vijfde positie op die ranglijst. In totaal pakte Ostapenko twaalf titels in haar carrière. Haar hoogtepunt beleefde ze in 2017. Toen won Ostapenko Roland Garros, tot op de dag van vandaag nog altijd haar enige Grand Slam-zege. Een jaar later haalde ze nog de halve finale van Wimbledon, maar winnen lukte niet. De Letse is ook een sterke dubbelspeelster en haalde ook daar verschillende finales.