Jelena Ostapenko staat op de Australian Open weer eens in het middelpunt van een tennisrel. In het dubbelspel raakte ze een tegenstandster snoeihard in het gezicht, wat zorgde voor een pijnlijk en veelbesproken moment op de baan in Melbourne.

Ostapenko speelde samen met Hsieh Su-wei tegen het duo Sofia Kenin en Laura Siegemund. Het Letse-Taiwanese koppel won de partij in twee sets en plaatste zich voor de kwartfinales, maar na afloop ging alleen nog maar over één moment.

'Enfant terrible' slaat weer toe

Tijdens een felle rally sloeg Ostapenko een snoeiharde bal recht in het gezicht van Siegemund. De Duitse bleef zichtbaar aangeslagen achter, waarna het spel kort werd stilgelegd. Het moment kreeg extra lading omdat de spanningen tussen de twee al langer spelen.

De reactie van Ostapenko viel daarbij extra op. De Letse bood wel plichtmatig excuses aan, maar leek weinig onder de indruk van wat er was gebeurd. Er kon zelfs een glimlachje vanaf, wat bij veel toeschouwers voor gefronste wenkbrauwen zorgde.

Bron: HBO Max/Eurosport

Teleurstellend toernooi

Het voorval past in het beeld dat Ostapenko al langer met zich meedraagt. De voormalig winnares van Roland Garros staat bekend om haar felle karakter en emotionele uitbarstingen op de baan. Ook de verhouding met Siegemund is al langere tijd gespannen, wat het incident extra beladen maakte.

Sportief gezien bereikte Ostapenko met haar partner de kwartfinales van het dubbelspel, nadat ze in het enkelspel al vroeg werd uitgeschakeld door de Chinese Wang Xin. In de kwartfinale van het dubbelspel nemen Ostapenko en Hsieh het nu op tegen Gabriela Dabrowski en Luisa Stefani.

Ander opvallend moment

Ostapenko was daarmee niet de enige speelster die opvalt tijdens de Australian Open. Ook Naomi Osaka zorgde voor de nodige discussie, al ging het bij haar niet om een actie tijdens het spel, maar om haar opvallende entree bij haar eerste wedstrijd in Melbourne.

In de Sportnieuws.nl-podcast spraken Naomi van As en Ellen Hoog over dat moment. Hoog gaf aan het vooral ongemakkelijk te vinden voor Osaka haar tegenstandster, die volgens haar volledig wegviel naast de opvallende opkomst en outfit van de Japanse. Van As sloot zich daarbij aan en stelde dat de aandacht daardoor al snel niet meer bij het tennis zelf lag.

