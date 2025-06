Toptennisster Coco Gauff weerlegt kritiek van icoon na schokkende onthulling: 'Dat is wat telt'

Coco Gauff gaat voor even als een koningin door het leven. De Amerikaanse toptennisster won afgelopen weekeinde Roland Garros en leeft sindsdien op een roze wolk. Zelfs een mini-beker kan haar daar niet vanaf gooien.

Want het grote exemplaar, waar Gauff trots mee poseerde na haar indrukwekkende comeback op nummer één van de wereld Aryna Sabalenka in de finale, die mocht ze niet mee naar huis nemen van de organisatie. Tot ongenoegen van tennislegende Andy Murray. "De grote tennisbonden kunnen toch wel beter werk leveren met de replica's van de trofeeën!? Ze zijn piepklein", vertelde hij.

Gauff weerlegt kritiek

"Dit is de trofee die jullie hebben gezien", begon Gauff haar onthulling van de replica op TikTok. "Degene waar ik foto's mee maakte en langs de pers ging. Maar eigenlijk krijgen wij deze niet mee naar huis, deze blijft bij de organisatie. Ik zal jullie de versie laten zien die wij mee naar huis krijgen, die veel kleiner is."

"Hij is erg klein", lachte Gauff, die vervolgens wat objecten inzette ter vergelijking. Zo deed haar flesje Perrier (Frans mineraalwater) niet onder voor de replica. Ook haar glas was niet veel kleiner. "Dat is hoe klein het is. Maar", zei Gauff, "het zijn de herinneringen die tellen. Hij (de trofee, red.) is erg mooi, het is een soort mini-versie van de werkelijke beker."

Kritiek van Sabalenka

Gauff won zaterdag Roland Garros, door zich terug te vechten van een 1-0 achterstand in sets tegen Sabalenka. De Belarussische ondervond veel last van de winderige omstandigheden en stelde dat als Iga Swiatek in de finale had gestaan, zij had gewonnen. Sabalenka versloeg de viervoudig winnares echter in de halve finales, waardoor zij tegenover Gauff stond.

"Daar ben ik het niet mee eens", reageerde Gauff. "De laatste keer dat ik tegen haar speelde, met alle respect voor Iga, won ik in drie sets. Ik vind het niet terecht dat ze dat zegt, want alles kan gebeuren. Eerlijk gezegd, gezien Aryna's spel de afgelopen weken, was zij de favoriet voor de overwinning. Ze was de beste tegenstander die ik in de finale kon treffen, want ze is de nummer één van de wereld. Ik denk dat ik de moeilijkste wedstrijd heb gespeeld, kijkend naar de statistieken."