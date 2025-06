Controversiële coach doet opmerkelijke uitspraak over vrouwentennis: 'Er is maar één grote ster'

De veelbesproken tenniscoach Patrick Mouratoglou (55) blijft de gemoederen bezighouden met zijn uitspraken. Hij gelooft dat alleen Coco Gauff de megaster-uitstraling heeft in het huidige vrouwentennis en dat het niveau van Jannik Sinner en Carlos Alcaraz hoger ligt dan dat van de spelers als Roger Federer, Novak Djokovic en Rafael Nadal.

Patrick Mouratoglou, de huidige coach van Naomi Osaka, staat bekend om zijn uitgesproken meningen over de tennissport. Na eerder te hebben beweerd dat niemand zou betalen om Iga Swiatek te zien spelen, heeft hij zich opnieuw uitgelaten over het vrouwentennis en het gebrek aan echte sterren.

'Vrouwentennis mist een ster'

Volgens Mouratoglou is Coco Gauff de enige echte superster. In een Instagram-post schreef hij: "Er is een wezenlijk verschil tussen een topspeler die fantastisch tennis speelt en een ster. Ik heb al vaker gezegd dat het vrouwentennis op dit moment supersterren mist. Er is maar één grote ster in het vrouwentennis, en dat is Coco."

Zelfs de huidige nummer 1 van de wereld, Aryna Sabalenka, wordt niet door hem genoemd. "Qua uitstraling overtreft Gauff iedereen. Ik zeg niet dat er in de toekomst geen nieuwe sterren zullen komen. Er zijn natuurlijk wel enorme supersterren geweest in het vrouwentennis, zoals Serena, Venus (de zusjes Williams, red.) en Maria Sharapova."

Treffend voorbeeld

De voormalige coach van Serena Williams en Simona Halep illustreerde zijn bewering met een anekdote over een toernooi in Bastad (Zweden). Toen hij nog coach was van Williams zorgde de aanwezigheid van de voormalige nummer één van de wereld voor een complete uitverkoop van tickets voor de hele week.

Controversiële uitspraak over Sinner en Alcaraz

Mouratoglou veroorzaakte onlangs opnieuw ophef door te stellen dat het niveau van de Roland Garros-finalisten, Jannik Sinner en Carlos Alcaraz, hoger ligt dan dat van Roger Federer, Rafael Nadal of Novak Djokovic in hun glorietijd.

"Toen Federer speelde, leek het onmogelijk om beter te tennissen, maar Alcaraz doet het. De sport wordt steeds professioneler. Het niveau van Sinner en Alcaraz is hoger dan dat van de Big Three. Niet veel hoger, maar wel hoger. Sinner is een Novak 2.0 qua niveau. Op dezelfde manier zou ik zeggen dat Alcaraz Federer 2.0 is, niet qua elegantie, maar qua effectiviteit. Carlos is fysiek superieur aan Roger, en Jannik speelt zoals Djokovic, maar dan agressiever", aldus de Franse tenniscoach.