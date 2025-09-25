Jessica Pegula is nog altijd in China, waar ze vorige week een ontzettend ongemakkelijk moment beleefde. De Amerikaanse toptennisster moest voor de Billie Jean King Cup aldaar in een hotel verblijven en terwijl ze onder de douche stond, kwam er ineens iemand binnen.

Pegula (31) doet een boekje open over haar eigen twijfels over de knop die aan moest geven dat ze niet gestoord wilde worden in haar hotelkamer. "Ik kon er maar niet achter komen of dat knopje het deed of niet", zegt de Amerikaanse in een podcast. "Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, maar het knopje gaf geen licht achter de letters do not disturb (niet storen, red.). Er stond dat-ie aanwas, dus ik ging ervan uit dat het ook zo was."

'Ze begreep het niet'

Maar de Chinese vrouw van de schoonmaak zag het blijkbaar niet of besloot om toch gewoon de hotelkamer binnen te gaan. "Ze kwam binnen toen ik onder de douche stond. Ik dacht meteen: 'Oh my god'. Zij spreekt natuurlijk geen Engels (en Pegula geen Chinees, red.) en ze begreep maar niet dat ik geen behoefte had aan een schoonmaak op dat moment. Toen hebben we daar vijf minuten tegenover elkaar gezeten, vol miscommunicaties. Ik wees naar de knop en zei 'nee', maar ook dat begreep ze niet. Ze gaf me toen twee flesjes water", moet ze er nu om lachen."

Revanche in Peking

Pegula, de nummer zeven van de wereld, moest met de Verenigde Staten in de finale van de Billie Jean King Cup in China verrassend het hoofd buigen voor Italië. Nu heeft ze in Peking de kans om zich te revancheren. Daar doet Pegula mee aan zowel het dubbelspel als het enkelspel. In de eerste ronde van de China Open is ze gekoppeld aan Ajla Tomljanovic. Pegula won in haar carrière zeven titels en was in 2024 heel dichtbij haar eerste Grand Slam, toen ze op de US Open voor eigen publiek de finale verloor van Aryna Sabalenka. In 2023 was ze even de nummer 1 van de wereld in het dubbelspel. Bij de singles stond ze ooit derde van de wereld.