Voor de tweede keer in twee jaar tijd schreef Elena Rybakina het toernooi van Stuttgart op haar naam. De Kazachse toptennisster was in de finale te sterk voor de Tsjechische Karolina Muchova en pakte daarmee haar tweede titel van het jaar. En alsof de zege alleen al niet genoeg was, wachtte er nadien nog een bijzondere verrassing.

In de eindstrijd had Rybakina het in de eerste set even lastig. Ze liep uit naar 3-0, maar gaf op 5-3 haar eigen service prijs. Met een tweede break op 6-5 trok ze de set alsnog naar zich toe: 7-5. In de tweede set was het verhaal snel verteld. Muchova kon geen vuist meer maken en Rybakina maakte het werk af met een razendsnelle 6-1.

Rybakina kruipt achter het stuur

In Stuttgart valt niet alleen een mooie geldsom te rapen, maar ook de sleutels van een gele Porsche Carrera van de hoofdsponsor. Rybakina had bij haar eerste eindzege in 2024 nog geen rijbewijs en mocht er dus niet in rijden. Dit keer lag dat anders: de 26-jarige stapte glimmend van trots in en reed een rondje over de baan, tot groot vermaak van het publiek.

Tweede titel van het jaar

Het is bovendien een bijzonder record voor Rybakina. De Kazachse won haar eerste twaalf WTA-titels op twaalf verschillende toernooien. Stuttgart werd daarmee de eerste plek waar ze een titel wist te verdedigen. Met deze zege bevestigt Rybakina haar uitstekende vorm.

Het is haar tweede titel van 2026, na de Australian Open in januari, waar ze de Belarussische nummer één van de wereld Aryna Sabalenka versloeg. Sabalenka pakte later revanche door Rybakina te kloppen in de finale van Indian Wells. De strijd tussen de twee toptennissters belooft ook de rest van het seizoen spannend te worden.

Bewogen jaar

Het was overigens niet alleen maar rozengeur en maneschijn voor Rybakina dit jaar. Begin maart beleefde ze een ongemakkelijk moment tijdens de prijsuitreiking van een demonstratietoernooi in Indian Wells, toen een functionaris zijn hand op haar lichaam legde. De Kazachse greep direct in en verwijderde de hand. De beelden gingen de wereld over en zorgden voor veel ophef. Maar op de baan laat Rybakina zich door niets en niemand van de wijs brengen. Dat bewees ze zondag opnieuw in Stuttgart.