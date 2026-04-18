Tennislegende Andre Agassi (55) blijkt ook uit te blinken in een andere sport met bal en racket: pickleball. De Amerikaan heeft samen met landgenoot James Blake een groot toernooi met een imposante prijzenpot naar zijn hand gezet.

Agassi is een groot pleitbezorger van pickleball, dat tot de snelst groeiende sporten van de wereld behoort. Wat hem betreft wordt het een olympische sport. Hij vormt ook regelmatig een duo met zijn vrouw, Steffi Graf. Ook zij behoort tot de allergrootsten in de tennissport.

Pickleball Slam 4

Bij Pickleball Slam 4 vormde Agassi een duo met James Blake (44), die 20 jaar geleden de nummer 4 van de ATP-ranking was. Het evenement werd gehouden in het Hard Rock Cafe in Florida. Ook onder anderen Eugenie Bouchard (een voormalig toptennisster) en toppicklebalster Anna Leigh Waters waren present.

Graf keek toe en Agassi deelde daarop via Instagram een compliment uit aan zijn vrouw ©Instagram Andre Agassi

Agassi gaf na zijn zege een toespraak. "Ik heb veel gekke aanbiedingen gekregen de afgelopen jaren voor tennisevenementen", zei hij. "Bijvoorbeeld met Serena Williams of voor andere rollen in het tennis. Maar ik heb niks meer te bewijzen. Hier ligt het anders. Ik vier hoe ver pickleball is gekomen."

Prijzengeld

Agassi en Blake krijgen als winnend koppel 1 miljoen dollar te verdelen. Dat komt dus neer op 500.000 dollar per persoon, omgerekend 420.000 euro. Het was de vierde editie van het evenement en Agassi was ook de vorige drie keren lid van het winnende duo. Eerst vormde hij een koppel met Andy Roddick, daarna tweemaal met Graf.

Docu

Apple TV komt met een documentaire over voormalig tennisser Andre Agassi. De nog titelloze serie vertelt volgens de streamingdienst "het spannende, complexe en inspirerende verhaal van een Amerikaanse legende". De 55-jarige Agassi wordt gezien als een van de beste spelers van zijn generatie. Hij is een van de weinige tennissers die in zijn carrière een zogenoemde Golden Slam won door alle vier de grandslams en olympisch goud te winnen. Agassi maakte in 2006 een einde aan zijn loopbaan.

Wanneer de documentaire over Agassi op Apple TV verschijnt, is nog niet bekend. In 2009 verscheen al een autobiografie van de tennisser.