Toptennisster Elena Rybakina is in 2026 goed bezig. De Kazachse won in januari de Australian Open en schreef dinsdag samen met Taylor Fritz een demonstratietoernooi in Indian Wells op haar naam. Bij de prijsuitreiking gebeurde er echter iets ongemakkelijks toen een man wel heel dicht in de buurt van Rybakina kwam.

Alle grote namen uit het tennis verzamelen zich momenteel in Indian Wells, want in de Amerikaanse plaats spelen zowel de mannen als de vrouwen een groot toernooi. In aanloop naar dat evenement werd het Centre Court al gebruikt voor een demonstratietoernooi genaamd de Eisenhouwer Cup.

Acht koppels bestaande uit een man en een vrouw speelden in een knock-outsysteem elke keer een tiebreak tot de tien punten tegen elkaar. Het winnende duo mocht uiteindelijk 200.000 dollar verdelen. Rybakina en Fritz wonnen het demonstratietoernooi vorig jaar al en slaagden er in om de titel met succes te verdedigen. Ze waren in de finale te sterk voor Learner Tien en Amanda Anisimova en ontvingen vervolgens hun trofee en de cheque tijdens de prijsuitreiking.

Ongemakkelijk moment

De Kazachse toptennisster maakte daar ook nog iets heel ongemakkelijks mee. David Renker, vice-president van Eisenhower Health, kwam ook de baan op tijdens de prijsuitreiking en poseerde samen met de twee tennissers voor de camera's, maar legde daarbij zijn hand plotseling op de achterkant van het lichaam van Rybakina.

Daar zat de kersverse Australian Open-kampioene echter niet op te wachten. Ze pakte zijn hand direct en verwijderde die van haar lichaam. Renker zette daarop een stap opzij. Het leverde ongemakkelijke beelden op.

Where are the WTA, Pam Shriver and the other woke pundits now. They allegedly care about Rybakina 😠 This old fella is clearly inappropriately touching Elena pic.twitter.com/QTwSsgfiFD — Nick Ally ✝️ (@nick_ally1986) March 4, 2026

Sterk begin van seizoen

Rybakina is de afgelopen maanden goed op dreef en hoopt die lijn in Indian Wells door te gaan trekken. De Kazachse sloot 2025 af met winst van de WTA Finals en begon 2026 met titels in Brisbane en op de Australian Open. Daar versloeg ze Aryna Sabalenka in de finale en dat leverde haar na Wimbledon in 2022 de tweede grandslamtitel uit haar loopbaan op.

De nummer 3 van de wereld hoeft door haar ranking pas in de tweede ronde in te stromen in Indian Wells. Ze treft daarin de winnares van het duel tussen de Colombiaanse Emiliana Arango en Hailey Baptiste uit de Verenigde Staten. Rybakina won het toernooi al eens in 2023.