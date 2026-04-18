Titelverdediger Alexander Zverev is er niet in geslaagd om voor de tweede keer op rij de finale van het tennistoernooi van München te halen. De nummer drie van de wereld strandde in de halve eindstrijd.

De als eerste geplaatste Duitser verloor in de halve finales met 3-6 3-6 van de Italiaan Flavio Cobolli, de mondiale nummer 16. Cobolli (23) had in München nog geen set verloren en kwam ook goed voor de dag tegen Zverev. Hij had aan een break genoeg om de eerste set te winnen en nam een 5-2-voorsprong in de tweede set. De Duitser sloeg nog een keer terug, maar verloor daarna opnieuw zijn service.

De Italiaan treft in de finale de winnaar van de partij tussen de Slowaak Alex Molcan en de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 2 van de plaatsingslijst. Shelton verloor vorig jaar de finale van Zverev. Het was de derde titel van de Duitser in München, na eerdere winst in 2017 en 2018.

Cobolli won drie ATP-toernooien in zijn carrière. Vorig jaar legde hij beslag op de titels in Boekarest en Hamburg, waarna anderhalve maand geleden de eindzege in Acapulco volgde.

Madrid Open

Zverev verloor afgelopen weekend bij het masterstoernooi van Monte Carlo voor de achtste keer op rij van Jannik Sinner. De twee gelden op het volgende toernooi in Madrid, bij afwezigheid van Carlos Alcaraz en Novak Djokovic, als favorieten voor de titel. Ondanks de vervelende reeks tegen de Italiaan blijft Zverev positief: "De afgelopen maanden heb ik bijna alleen maar van hem en Alcaraz verloren. Dat betekent dat ik ver kom in toernooien en het beter doe dan vorig jaar", zei hij.

Djokovic was de eerste die zich af moest melden voor Madrid. De nummer 4 van de wereldranglijst kampt al enige tijd met een schouderblessure. Alcaraz heeft last van zijn pols en besloot daarom ook om het toernooi over te slaan in aanloop naar Grand Slam Roland Garros.