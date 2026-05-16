Elina Svitolina is weer helemaal terug. De 31-jarige Oekraïense tennisster bekroonde een fenomenale week in Rome door Coco Gauff te verslaan in de finale van het WTA 1000-toernooi. Na bijna drie uur strijd was de stand 6-4, 6-7 (3) en 6-2 in het voordeel van Svitolina.

Het is niet de eerste keer dat Svitolina triomfeert in de Italiaanse hoofdstad. In 2017 en 2018 pakte ze de titel al, maar daarna haalde ze nooit meer de laatste vier. Nu is ze terug op het allerhoogste niveau én hoe. Het is haar twintigste WTA-titel in totaal en haar vijfde op WTA 1000-niveau.

Wederom raak in Rome

Eenvoudig was het niet. Gauff, titelverdedigster op Roland Garros en als derde geplaatst, vocht voor elke punt. In de eerste set liet haar opslag haar op een cruciaal moment in de steek, waardoor Svitolina de set pakte: 6-4. In de tweede set knokte de Amerikaanse terug en dwong ze via een tiebreak de gelijkmaker af: 7-6.

In de derde set trok Svitolina resoluut de wedstrijd naar zich toe: 6-2. Het was bovendien de derde keer dit jaar dat de Oekraïense te sterk was voor Gauff, na de kwartfinales van de Australian Open en de halve finales in Dubai.

In topvorm naar Roland Garros

Onderweg naar de titel liet Svitolina ook grote namen achter zich. In de kwartfinales versloeg ze Elena Rybakina, de nummer twee van de wereld, en in de halve finales was gravelspecialiste Iga Swiatek haar volgende slachtoffer. Een indrukwekkende reeks op het masterstoernooi van Rome.

Met deze zege in het achterhoofd reist Svitolina vol vertrouwen af naar Parijs. Op de grandslamtoernooien haalde ze nog nooit een finale, maar de vorm is er. Roland Garros begint over anderhalve week en Svitolina laat zien dat ze er klaar voor is.

Finale bij de mannen

Eerder op de dag werd het restant van de spectaculaire halve finale bij de mannen uitgespeeld. Jannik Sinner versloeg Daniil Medvedev na een ware slijtageslag, waarbij regen, een medische time-out en een felle discussie met de scheidsrechter de gemoederen flink deden oplaaien. De Italiaan plaatste zich zo voor de finale van zondag, waarin de Noor Casper Ruud zijn tegenstander is. Bij winst pakt Sinner zijn zesde opeenvolgende Masters-titel, iets wat nog nooit eerder is vertoond.

