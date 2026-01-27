Voor Coco Gauff eindigde de Australian Open in een enorme teleurstelling. De Amerikaanse nummer 3 van de wereld kreeg in de kwartfinale een enorm pak slaag van Elina Svitolina en dus was de frustratie groot. Gauff werd na afloop ook nog betrapt tijdens een woede-uitbarsting, terwijl ze dat juist had willen voorkomen.

Gauff was op voorhand de favoriet tegen Svitolina, de Oekraïense nummer 12 van de wereld, maar daar was op de baan niets van te merken. De Amerikaanse had een totale offday en de ene na de andere afzwaaier vloog van haar racket. Svitolina profiteerde optimaal en gunde de regerend Roland Garros-kampioene slechts drie games: 6-1, 6-2.

Frustraties bij Gauff

De Amerikaanse kwam op de baan al wat paniekerig over door haar slechte spel en na afloop namen de frustraties de overhand. Gauff wist zich op de baan in te houden, maar kon zich later niet meer bedwingen. De tweevoudig grandslamkampioene sloeg in de catacomben een racket aan gruzelementen.

Gauff dacht dat ze dat buiten het zicht van de camera's deed, maar dat bleek niet het geval. Op de Australian Open hangen er in de catacomben namelijk allemaal camera's en eentje daarvan pikte de woede-uitbarsting van Gauff op. De beelden werden vervolgens ook op televisie uitgezonden en gedeeld op sociale media.

Bron: HBO Max/Eurosport

Gebrek aan privacy

Daar was Gauff niet heel blij mee, zo bleek op de persconferentie. "Ik heb het gevoel dat bepaalde momenten niet uitgezonden hoeven te worden. Ik probeerde ergens heen te gaan waarvan ik dacht dat er geen camera's hingen, maar blijkbaar was dat wel zo."

Ze sneed vervolgens het gebrek aan privacy op het toernooi aan: "Misschien kunnen we wat gesprekken voeren, want ik heb het gevoel dat de enige plek waar wat privacy op dit toernooi hebben de kleedkamer is."

Geen spijt

Gauff had overigens geen spijt van haar uitbarsting: "Ik denk niet dat het een slechte zaak is. Anders zou ik het afreageren op de mensen om me heen en dat wil ik niet, want dat verdienen ze niet. Ze hebben hun best gedaan. Ik heb het mijne gedaan. Ik moest gewoon even mijn frustratie kwijt."

