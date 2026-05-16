Jannik Sinner heeft zaterdag met 2-1 (6-2, 5-7, 6-4) in sets gewonnen van Daniil Medvedev tijdens het ATP-toernooi in Rome nadat de halve finale vrijdagavond werd gestaakt. Aanhoudende regen maakte een einde aan een veelbewogen partij waarin ook een medische time-out en een felle discussie met de scheidsrechter de gemoederen deden oplaaien.

Sinner begon als een komeet. De nummer één van de wereld brak direct de opslag van Medvedev en stond al snel op 4-0. De Rus had geen antwoord op het geweld van de Italiaan, die de eerste set zonder noemenswaardige moeite naar zich toe trok: 6-2. Het leek het begin van een eenvoudige avond te worden voor de thuisfavoriet.

Slijtageslag

In het tweede bedrijf kantelde het beeld volledig. Sinner had zichtbaar moeite om op adem te komen na punten en boog regelmatig voorover om te herstellen. Op beelden die opdoken op X leek hij zelfs te moeten overgeven. Medvedev rook bloed en verhoogde de druk. De voormalig nummer één van de wereld zette de wedstrijd naar zijn hand en creëerde bij 5-6 meerdere setpunten. Bij het derde setpoint was het raak, Medvedev trok de tweede set naar zich toe met 7-5. Een beslissende derde set moest eraan te pas komen.

Sinner throwing up…this doesn't look good 😬



In die derde set escaleerde de spanning verder. Sinner vroeg een medische time-out aan, waarop Medvedev direct protesteerde bij de scheidsrechter. De Rus meende dat de Italiaan last had van kramp en daarom alleen tijdens een kantwissel behandeld mocht worden volgens de regels. De discussie liep hoog op, maar Sinner mocht zich uiteindelijk laten behandelen. Hij hervatte de partij, brak de opslag van Medvedev en ging met 4-2 aan de leiding.

Regen maakt einde aan avond

Toen leek het definitieve einde van de wedstrijd in zicht, maar moeder natuur had andere plannen. Aanhoudende regen zorgde ervoor dat de spelers de baan moesten verlaten. Sinner vroeg de scheidsrechter zelf om in te grijpen vanwege het gevaarlijk gladde oppervlak, terwijl Medvedev juist wilde doorspelen. Rond 21.45 uur verlieten beide spelers de baan. De organisatie verschoof het hervatten van de wedstrijd meerdere keren. Uiteindelijk werd het duel zaterdag iets na vier uur hervat.

De onderbreking leek in het voordeel van Sinner uit te pakken, want hoewel het tijdens de derde set nog even spannend werd, was de Italiaan tijdens de laatste twee games de baas en greep hij de zege.

Casper Ruud wacht in de finale

Sinner treft Casper Ruud in de finale van zondag. De 27-jarige Noor plaatste zich eerder op de dag overtuigend door de Italiaan Luciano Darderi volledig te domineren: 6-1, 6-1. Darderi, die voor eigen publiek speelde, kreeg nauwelijks grip op de partij en mocht amper twee games pakken. De wedstrijd kende wel een opvallende onderbreking: vanwege regen werd het duel bijna twee uur stilgelegd, maar dat deed Ruud weinig. Na de hervatting trok hij de partij zonder moeite naar zich toe.

Bij winst in Rome pakt Sinner zijn zesde opeenvolgende Masters-titel, iets wat nog nooit eerder is vertoond. Hij won dit jaar al Parijs, Indian Wells, Miami, Monte Carlo en Madrid. Daarnaast staat hij op de drempel van de Career Golden Masters: alle negen Masters-toernooien winnen. Tot nu toe lukte dat alleen Novak Djokovic.

