Emma Raducanu neemt het ervan nu ze vakantie heeft na een lang en slopend tennisseizoen. De Britse wereldtopper heeft een bezoekje aan de kapper gebracht, waar ze een nieuw kapsel liet aanmeten.

De 23-jarige beëindigde haar seizoen vroegtijdig nadat ze in de latere fases van de Aziatische tour dit najaar last had van rugpijn. Raducanu verloor in drie sets van Lin Zhu in haar laatste wedstrijd van het jaar op het Ningbo Open. Ook besloot ze om een reeks demonstratietoernooien volgende maand af te zeggen. Hierdoor loopt Raducanu een flink bedrag aan geld mis.

Voor het toernooi in Miami zou ze eigenlijk weer dubbelen met wereldtopper Carlos Alcaraz, alleen dat feestje gaat niet door.

Raducanu kiest voor nieuw kapsel

Het geeft Raducanu meer tijd om te genieten van het naseizoen. Bijvoorbeeld met haar vermeende liefde. Onlangs werd de Britse in haar thuisstad Londen gespot met een 23-jarige Nieuw-Zeelander. De tabloids wisten al snel een naam te achterhalen: Jack Coman. Raducanu en Coman bezochten samen de rugbywedstrijd van Engeland en Nieuw-Zeeland.

Raducanu hoopt begin januari fit te verschijnen voor de Australische tour. Ze zal snel de training hervatten onder haar coach Francisco Roig, die deze zomer bij haar team aansloot. Het is de eerste keer dat Roig de voorbereiding voor zijn rekening neemt. Maar voordat de coach Raducanu gaat afmatten, bezocht ze nog de kapper in Londen.

Raducanu besloot te experimenteren met een nieuw kapsel, zo valt te zien op de Instagram-pagina van de zaak die ze bezocht. 'Italiaanse handen, Britse elegantie' staat bij een foto van de tennisster met haar nieuwe coupe. 'Een frisse nieuwe look voor Emma. Grazie voor het vertrouwen. Iets moois creëren met een Italiaans tintje is altijd bijzonder', schrijft kapper Nicola. 'Je bent de beste beste', reageert Raducanu onder de post.

De kapper heeft een flinke lengte van Raducanu's haar genomen. Ook is er gekozen voor een nonchalante middenscheiding. Met de nieuwe look hoopt ze in 2026 weer een stap te zetten. Dit jaar klom ze op van de 60e naar de 29e positie op de mondiale ranglijst.

