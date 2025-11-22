Een opmerkelijk verhaal uit de tenniswereld. Daar is Emma Racudanu weer eens in het nieuws. De Britse toptennister (23) is niet alleen bekend vanwege haar prestaties, maar ook vanwege haar band met Carlos Alcaraz. De twee kunnen het erg goed met elkaar vinden. Toch gaat een afspraakje van het duo, tot teleurstelling van fans, niet door. En dat is financieel slecht nieuws voor Raducanu.

Ze zou volgende maand namelijk te zien zijn tijdens twee tennisevenementen in de Verenigde Staten. Het was onder meer de bedoeling dat ze met Alcaraz een wedstrijd in het gemengd dubbel zou spelen in Florida. Maar helaas heeft Raducanu besloten om niet mee te doen.

Niet omdat ze geen zin heeft, maar vanwege een blessure. De Britse die in 2021 als tiener US Open won kampt met een kneuzing in de rechtervoet. Om het volgende kalenderjaar niet met een valse start te beginnen, heeft ze met haar team besloten om niet mee te doen.

Dure afzegging

En dat kost haar een flinke smak met geld. Ze zou namelijk omgerekend zo'n 113.000 euro krijgen om mee te doen aan het toernooi. Maar omdat ze haar afspraak met Alcaraz moet afzeggen, kan ze fluiten naar haar centen. De nummer 29 van de wereldranglijst wordt nu vervangen door Jessica Pegula.

Fans vinden het behoorlijk jammer dat Raducanu en Alcaraz niet samen op de baan verschijnen. Dat zou namelijk een herhaling zijn van hun samenwerking op US Open. Daar stalen ze de harten van veel tennisfans tijdens het gemengd dubbelspel. Hoewel er verloren werd in de eerste ronde ontpopten de twee toptennissers zich tot publiekslievelingen.

Geruchten over relatie

Er gingen voortdurend zelfs geruchten over het feit dat er meer speelde tussen de twee, maar daar lijkt weinig van waar. Beiden gaven immers aan enkele goede vrienden te zijn. Bovendien bracht een Spaanse journalist het nieuws naar buiten dat Alcaraz samen zou zijn met Brooks Nader, een 28-jarige model voor Sports Illustrated.

Voor de Spanjaard is het een succesvol tennisjaar geweest. Hij won onder meer Roland Garros en US Open. In totaal won hij al zes grandslamtoernooien. US Open en Roland Garros won hij immers al eerder. Daarnaast schreef hij in 2023 en 2024 Wimbledon op zijn naam. Voor Raducanu is het wachten op weer een echt groot succes. Na haar stunt tijdens US Open in 2021 kwam ze nooit meer verder dan de vierde ronde op een Grand Slam.