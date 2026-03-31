Toptennisster Coco Gauff, nummer drie van de wereldranglijst, heeft na haar verloren finale van de Miami Open flinke kritiek gekregen. Maar een van haar rivalen springt voor de Amerikaanse in de bres. "Haar spel is uniek."

De 22-jarige Gauff werd in de finale verslagen door de nummer één van de wereld: Aryna Sabalenka. Het werd 2-6, 6-4, 3-6. Daarna kreeg ze kritiek van tennislegende John McEnroe. "Ze heeft problemen met haar service en haar forehand. Ze lijkt erg gefrustreerd op de baan en uit dat meer dan ik eerder heb gezien. Dat zal vast door de druk en verwachtingen komen", zei hij bij Eurosport.

Maar volgens Belinda Bencic is die kritiek onterecht. De 29-jarige speelde in de kwartfinales in Miami tegen Gauff en verloor met 6-3, 1-6, 6-3. Zij schiet Gauff nu te hulp. "Ze is een lastige tegenstander. We hebben altijd geweldige wedstrijden gehad en het is echt bewonderenswaardig hoe ze beweegt", vertelt ze.

"Je voelt zeker dat de baan veel kleiner is (als je tegen haar speelt, red.). Ik val graag aan, uiteraard, en zij maakt dat lastig. Ze dwingt je om ballen opnieuw te spelen”, aldus de nummer 12 van de wereldranglijst, geciteerd door tennis.com.

'Haar service is echt goed'

Bovendien is de Zwitserse juist onder de indruk van de service van de tweevoudig Grand Slam-winnares. "Haar service is ook erg goed. Ik weet dat er veel commentaar is, maar haar service is echt goed. Het is erg snel als de bal eenmaal in het veld is."

"Natuurlijk kun je soms wat problemen hebben met het ritme, maar ik vind niet dat ze zoveel negatieve opmerkingen zou moeten krijgen", vervolgt ze. "Want haar spel is uniek en heeft een heel ander ritme."

"Ze verandert van snelheid, slagen en ritme. Ze kan overal op de baan spelen en beweegt geweldig. Dus, uiteraard, verdient ze haar plek als nummer 3 of 4 van de wereld”, concludeert Bencic.

Charleston Open

Na haar geweldige prestatie op de Miami Open slaat Gauff de Charleston Open over. Bencic stroomt daarentegen in de tweede ronde in en neemt het op tegen Dayana Yastremska (nummer 49 van de wereld.