Emma Raducanu heeft opnieuw voor opschudding gezorgd buiten de tennisbaan. De Britse tennisster werd dit weekend gespot met een man die niet onbekend lijkt in haar omgeving, waarna de speculaties rondom haar liefdesleven direct weer oplaaiden. Zeker omdat haar naam de afgelopen maanden opvallend vaak in één adem werd genoemd met Carlos Alcaraz.

De 23-jarige werd namelijk gezien met Jack Coman, een Nieuw-Zeelander die in de financiële sector werkt. De twee verlieten samen haar appartement in Zuidwest-Londen en brachten volgens Britse media een groot deel van het weekend met elkaar door. Omstanders beschrijven Raducanu als 'opvallend vrolijk' en zagen hoe het tweetal zichtbaar genoot van elkaars gezelschap.

Fans in shock na nieuwe foto

Later op de dag was Coman opnieuw in beeld: dit keer achter Raducanu op de tribune bij de rugbykraker tussen Engeland en de All Blacks. Het was niet de eerste keer dat ze samen een sportwedstrijd bezochten, maar het moment dat de aandacht van fans écht trok, verscheen pas later op Instagram.

Daar dook een foto op van Raducanu en Coman lachend op Fulham Road. Het leverde opvallende reacities op: 'Lovebirds', schreef een bekende. De tennisster reageerde met hartjes-emoji's, waarmee ze de geruchten verder aanwakkerden.

Blessures blijven haar seizoen teisteren

Tegelijkertijd draait Raducanu's sportieve jaar allesbehalve soepel. De Britse kampt met lichte botkneuzingen in haar rechtervoet en moest zich recent terugtrekken uit twee lucratieve demonstratietoernooien in de Verenigde Staten. Het past in een seizoen waarin ze regelmatig werd afgeremd door fysieke tegenslag, ondanks dat ze op momenten liet zien nog altijd mee te kunnen met de absolute wereldtop. Zo speelde ze sterke partijen tegen nummer één Aryna Sabalenka op zowel Wimbledon als in Cincinnati.

Buiten de baan gaat het Raducanu wél voor de wind. Haar bedrijf Harbour 6 maakte het afgelopen jaar zo'n miljoen pond winst - omgerekend ruim 5,9 miljoen euro – waardoor haar totale vermogen naar schatting boven de 13,5 miljoen pond (circa 16 miljoen euro) ligt. Ook met prijzengeld blijft ze scoren: met 28 zeges en 22 nederlagen tikte ze dit seizoen ruim 1,3 miljoen euro aan en dat is exclusief sponsordeals en startbonussen.

Dure beslissing wakkert nieuwe vragen aan

Toch kwam er voor Raducanu de afgelopen weken óók een flinke financiële tegenvaller bij. Door haar voetblessure moest ze zich afmelden voor twee lucratieve demonstratietoernooien in de Verenigde Staten, waaronder een showevent in Florida waar ze samen met Alcaraz zou spelen in het gemengd dubbel. Dat besluit kost haar meer dan €113.000 aan startgeld.

En juist door die afzegging laaien de vragen over haar band met Alcaraz opnieuw op. De twee werden het afgelopen jaar regelmatig samen gezien, werkten met zichtbaar plezier samen op de US Open en zorgden daarmee voor hardnekkige geruchten over een mogelijke romance. Beide spelers ontkenden die verhalen, al benadrukten ze wel dat ze 'een bijzondere klik' hebben.

Nieuwe wending in het liefdesverhaal

De recente beelden met Coman zorgen nu voor een nieuwe wending. Terwijl Raducanu hete adem van de roddelpers voelt, wordt Alcaraz in Spanje op zijn beurt steeds vaker gelinkt aan model Brooks Nader. Wat er precies speelt tussen de twee tennissterren blijft dus onduidelijk.