Caroline Garcia won in 2022 nog de WTA Finals en stond aan het einde van dat jaar nog op de vierde plaats van de wereldranglijst, maar afgelopen jaar moest de Française noodgedwongen een punt achter haar loopbaan. De voormalig toptennisster heeft sindsdien echter niet stilgezeten, want ze maakte via sociale media wel heel bijzonder nieuws bekend.

Garcia maakte in het vrouwentennis jarenlang indruk met haar offensieve spel en nadat ze in 2018 als eens vierde van de wereld stond, leek ze vier jaar later eindelijke defintief de stap naar de top te hebben gezet. De Française haalde de halve finale op de US Open en won vervolgens ook nog het eindejaarstoernooi met de beste acht speelsters. Daar versloeg ze in de finale Aryna Sabalenka.

Waar de Belarussische inmiddels de nummer 1 van de wereld is, is Garcia tegenwoordig niet eens meer actief op de tennistour. Ze zette in 2025 een punt achter haar loopbaan, maar geheel vrijwillig was dat niet.

Garcia onderging in de laatste jaren van haar carrière ontzettend veel medische ingrepen en dat eiste ook mentaal zijn tol. De Française vroeg zich daarom al eens openlijk af of dat het allemaal wel waard was en uiteindelijk kwam ze tot de conclusie dat dat niet het geval was.

Heugelijk nieuws voor Garcia

Ondanks dat 2025 het jaar van haar afscheid werd, was het om een andere reden toch ook een mooi jaar. Ze trouwde in juli namelijk met haar geliefde Borja Duran, een ondernemer uit Spanje. Inmiddels is het ook tijd voor de volgende stap, zo blijkt wel uit een bericht op Instagram.

Garcia en Duran kondigen op Instagram namelijk het heugelijke nieuws aan dat de Française zwanger is van hun eerste kindje. Aan de gekozen kleuren te zien, gaat het een jongetje worden. De 32-jarige ex-toptennisster wordt sindsdien overspoeld door reacties van heel veel bekende voormalige collega's.

"Gefeliciteerd, hij heeft zoveel geluk om zulke geweldige ouders te krijgen", schrijft de Amerikaanse tennisster Danielle Collins in een reactie. Verder laten onder meer Coco Gauff, Jasmine Paolini, Gaël Monfils, Sloane Stephens, Ons Jabeur, Barbora Krejcikova en Garbine Muguruza van zich horen. Ook de Nederlandse dubbelspecialiste Demi Schuurs feliciteert het koppel.

Ook succes in dubbelspel

Garcia was tijdens haar loopbaan niet alleen succesvol in het enkelspel, maar ook in het dubbelspel. Samen met landgenote Kristina Mladenovic schreef ze in 2016 en 2022 zelfs Roland Garros op haar naam. Garcia was in 2016 ook een tijdje de nummer 2 van de wereld in die discipline.