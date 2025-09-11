Toptennisster Emma Raducanu stond de afgelopen tijd veel in de spotlight. Maar dat was helaas niet vanwege bijzondere prestaties op de baan. Een nieuwe grandslamtitel lijkt ver weg voor haar, zo voorspelt oud-trainer Mark Petchey.

Raducanu en Petchey verbraken eerder deze zomer hun samenwerking. De Britse tennisster won in 2021 de titel op de US Open op 18-jarige leeftijd. Sindsdien heeft ze echter geen nieuwe trofee kunnen bemachtigen.

Met haar nieuwe coach Francisco Roig werd Raducanu dit jaar op de US Open in de derde ronde uitgeschakeld door Elena Rybakina. Petchey hoopt dat de 22-jarige wel stappen maakt met haar nieuwe trainer. “Ik hoop dat terug te zien in Emma's speelstijl. We leven in een tijdperk van harde slagen. De bal wordt heel snel gespeeld." Dat was ook het geval in de finale tussen Aryna Sabalenka en Amanda Anisimova.

Verbetering

Raducanu is volgens hem juist beter in het plaatsen van de bal vanaf de baseline. "Maar ze moet verbeteren. Ze kan niet opeens langer worden of opeens een geweldige service als Rybakina hebben", zegt Petchey. "Maar ze moet wel verbetering laten zien."

Ondanks die problemen gelooft hij dat er nog veel mogelijk is als ze hard blijft werken. "De wedstrijd tegen Rybakina (6-1, 6-2) liet zien dat het lastig is om een nieuwe titel te winnen", zegt Petchey. "Maar het zou geweldig voor haar zijn als het eindelijk lukt. De krachtige speelsters maken haar nu het leven zuur."

Carlos Alcaraz

Raducanu kreeg afgelopen zomer ook veel aandacht vanwege geruchten over een relatie met US Open-winnaar Carlos Alcaraz. Hij zou echter aan het daten zijn met een veel ouder model.

Alcaraz zou samen zijn met het 28-jarige Sports Illustrated-model Brooks Nader, zo zei haar zusje Grace Ann tegen E! News. "De geruchten kloppen", zei ze toen ze woensdag tijdens de New York Fashion Week-show van Raising Cane werd ondervraagd over haar zus en Carlos. "Daten is zo'n vage term. Maar ik weet wel dat hij de man van het moment is."