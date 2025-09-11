Aryna Sabalenka geniet flink na van het winnen van de laatste Grand Slam van het seizoen. Ze is nog steeds in New York na het winnen van US Open. Daar heeft ze nog wat verplichtingen met sponsoren, maar dat lijkt ze allesbehalve erg te vinden.

Op een van de vele evenement liet de Belarussische tennisster zich fotograferen met de legendarische ex-voetbaler David Beckham. Sabalenka toonde haar aantrekkelijke kant en genoot zichtbaar van het moment.

Sabalenka promootte het biermerk 'Stella Artois' en was niet de enige bekendheid die aanwezig was. Aan haar tafel zaten Beckham en tennisicoon Maria Sharapova. Ze deelde ook een foto met de Amerikaanse tennisser Frances Tiafoe. Daarnaast plaatste ze later een story met een opvallend shot waarin ze een 'meet and greet' promootte. "In goed gezelschap. Bedankt voor het avondeten", zo schreef Sabalenka op Instagram.

Sabalenka verovert tweede US Open-titel

Sabalenka verdedigde haar titel op de US Open door de Amerikaanse Amanda Anisimova te verslaan met 6-3, 7-6. Ze heeft nu vier Grand Slam-titels op haar naam staan: twee op de US Open en twee op de Australian Open. Dit seizoen bereikte ze ook de finale van Roland Garros, maar daar was Coco Gauff te sterk in de grote finale.

Miljoenen voor Aryna Sabalenka

De editie van dit jaar van het toernooi had het grootste prijzengeld in de geschiedenis van het professionele tennis. De winnaars van het mannen- en vrouwenenkelspel verdienen elk 5 miljoen dollar. Het totale prijzengeld bedroeg maar liefst 90 miljoen dollar, het hoogste ooit in de geschiedenis van het professionele tennis.

Haar geliefde leek overigens niet aanwezig bij het evenement. Sabalenka heeft sinds 2024 een relatie met Georges Fangulis, een bekende Griekse ondernemer. De tien jaar oudere Fangulis (37) zorgde tijdens de finale van US Open verbazing in Nederland. Ex-tophockeyster Naomi van As kond niet geloven hoe de beroemde partner van Sabalenka er bij zat in New York.

Verbazing over vriend Aryna Sabalenka

Dat vertelt ze vol verbazing hun Sportnieuws.nl-podcast. "Hoe kan je daar bij zitten zonder emote?', vroeg Van As zich hardop af. "Als zij een bal in het net smasht, zit hij daar op zijn lip te bijten." Ellen Hoog begreep wel waarom hij dat deed. "Hij gaf in een interview aan dat hij geen emotoie mag laten zien op de tribune. Hij is bang dat zij daardoor afgeleid raakt, omdat Sabalenka alles in de gaten houdt."

