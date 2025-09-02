De Britse tennisster Emma Raducanu is al een tijdje uitgeschakeld op de US Open, maar toch blijft ze het nieuws halen. Vooral vanwege haar liefdesleven. De 22-jarige Raducanu plaatste een foto op Instagram die de nodige stof deed opwaaien.

Afgelopen vrijdag vloog de winnares van 2021 eruit in New York; de Kazachse Elena Rybakina was met twee keer 6-1 te sterk voor Raducanu. Maandag werd duidelijk dat ze weer in eigen land is, ze plaatste een foto van de skyline van Londen met de tekst 'het is al een tijdje geleden'. Maar ook deelde ze een reeks beelden van de afgelopen maanden. 'Een productieve zomer, vooruitgang boven perfectie', stond erbij.

Mysterieuze man op foto's

Raducanu zette heel wat foto's op Instagram, van onder meer de US Open en Wimbledon. Ook was er een 'mysterieuze man' te zien, wat geruchten over haar liefdesleven aanwakkerde. De Britse media pakte er groots mee uit, waaronder Daily Mail. Zij deden onderzoek naar de identiteit van de potentiële lover van Raducanu.

Het blijkt te gaan om Benjamin Heynold, een oude bekende van Raducanu. De twee zijn al heel lang bevriend, nadat ze in de jeugd met elkaar tennisten. Heynold kwam zelf uit op ITF-niveau. Op Wimbledon was hij in de box van Raducanu te zien, maar nu blijkt dus waarom.

Carlos Alcaraz

Het liefdesleven van de 22-jarige Raducanu is deze zomer vaker onderwerp van gesprek geweest. Zo werd ze ook gelinkt aan de Spaanse wereldtopper Carlos Alcaraz, met wie ze dubbelde in het gemixt dubbeltoernooi op de US Open. Maar ook dat blijkt niet meer dan vriendschap, zo verzekerde een oud-trainer van de Britse.

"Ze zijn gewoon goede vrienden", verklaarde Mark Petchey bij OLBG. "Ze is goed bevriend met veel mensen die meedoen aan de tour. De media zullen de media blijven. Natuurlijk weet ik dat er geruchten zijn dat ze samen uitgaan. Dat is niet het geval. Ze zijn gewoon goede vrienden."

