Letse toptennisster Jelena Ostapenko heeft woensdag duidelijk haar onvrede laten merken over het publiek. In haar eerste partij op de Linz Open werd ze afgeleid door een fan. Ze deed haar beklag bij de umpire.

Ostapenko was duidelijk geïrriteerd tijdens haar partij tegen Alexandra Eala. Er werd geschreeuwd vanaf de tribune tussen de twee services van de 28-jarige tennisster in en daar was zij niet van gediend. Ze sprak de fan meteen aan vanaf de baan. "Kom jij maar spelen", riep ze terwijl ze haar racket uitstak richting hem. Op sociale media wordt gespeculeerd dat het zou gaan om dronken fans van Eala.

'Zie je hem?'

Vervolgens sprak ze ook de umpire aan over het incident. Ze eiste dat die actie zou ondernemen zodra de supporter zich nog eens zou misdragen. Ze wees hem aan op de tribune. "Degene die nu aan het drinken is", legt ze uit. "Zie je hem? Over wie ik het heb?", vraagt Ostapenko.

"Als ze doorgaan, worden ze eruit gezet", belooft de umpire aan de nummer 22 van de wereldranglijst. Ostapenko vraagt nogmaals om bevestiging. "Als hij het nog één keer doet, moet hij eruit." De scheidsrechter knikt en de Letse tennisster kon haar partij vervolgen. Ze won uiteindelijk met twee sets, ondanks een 4-0 achterstand in de laatste set, van de Filipijnse Eala. Het werd 6-4, 7-5.

Kwartfinale

Ostapenko speelt vrijdag de kwartfinale van het toernooi in Oostenrijk. Ze neemt het daarin op tegen Elena-Gabriela Ruse. De toptennisster zal blij zijn dat het gravelseizoen weer is begonnen. Ze boekte haar grootste zege ooit op die ondergrond met de winst van Roland Garros in 2017. Het is haar enige grandslamtitel in het enkelspel. In het dubbelspel won ze de US Open in 2024. Ze bereikte ook twee keer de finale van de Australian Open en speelde vorig jaar in de eindstrijd op Wimbledon.