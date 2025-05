Toptennisster haalt na nederlaag op Roland Garros hard uit naar organisatie: 'Het is een schande'

Na haar nederlaag tegen Magdalena Frech in de eerste ronde van Roland Garros, met 6-7, 0-6, uitte toptennisster Ons Jabeur felle kritiek op de Franse Tennisfederatie en streamingsdienst Amazon Prime Video.

Ons Jabeur begon dinsdag 27 mei aan haar Roland Garros-campagne. Na een spannende eerste set tegen Magdalena Frech, domineerde de Poolse de tweede set volledig. De 27-jarige Frech won met 7-6, 6-0 en plaatste zich voor de tweede ronde, waar ze de Tsjechische Marketa Vondrousova zal treffen.

Discussie over mannen en vrouwen

Tijdens de persconferentie sneed Jabeur een veelbesproken onderwerp aan van de eerste dagen van het tweede Grand Slam-toernooi van 2025. De Tunesische speelster sprak over de programmering van de wedstrijden op Roland Garros en het feit dat de vrouwenwedstrijden overdag op de grote banen worden gespeeld, terwijl de mannen 's avonds spelen.

'Beetje ironisch

"Het is een beetje ironisch. Ze laten het vrouwentennis niet zien en zeggen dan: 'Ja, maar de fans kijken vooral naar de mannen'. Natuurlijk kijken ze meer naar de mannen, want die krijgen meer aandacht. Het is allemaal met elkaar verbonden", aldus Jabeur, geciteerd door We Love Tennis.

Paula Badosa

"Het is een schande van de Federatie, het is een schande van Prime Video dat ze zo'n contract hebben getekend. Veel topspeelsters verdienen het om daar te staan. De wedstrijd tussen Naomi Osaka en Paula Badosa was bijvoorbeeld geweldig. Die had in de avondsessie moeten zitten."

"Net als vorig jaar, toen Iga Swiatek en Naomi Osaka daar hadden moeten spelen. Ik snap niet welke fans ze bedoelen. Ik ben zelf fan en ik zou die wedstrijd zeker kijken," voegde ze eraan toe. Alsof de organisatie van Roland Garros naar haar luisterde, zit het schema voor de hoofdvelden bij de start van de tweede ronde bomvol toptennissters.

Court Philippe-Chatrier (hoofdbaan):

Jasmine Paolini - Ajla Tomljanovic

Fabian Marozsan - Carlos Alcaraz

Emma Răducanu - Iga Swiatek

Emilio Nava - Holger Rune

Court Suzanne-Lenglen (baan 2):

Emiliana Arango - Qinwen Zheng

Casper Ruud - Nuno Borges

Giovanni Mpetshi Perricard - Damir Dzumhur

Aryna Sabalenka - Jil Teichmann

Court Simonne-Mathieu (baan 3):

Lorenzo Musetti - Daniel Elahi Galan

Anna Bondar - Elina Svitolina

Matteo Gigante - Stefanos Tsitsipas

Elena Rybakina - Iva Jovic

