Aryna Sabalenka heeft een wel heel opvallend verzoek gedaan tijdens de Cincinnati Open in de Verenigde Staten. De nummer één van de wereld, die in haar volgende duel Emma Raducanu treft, vindt dat de eetzalen groter moeten zijn.

In de eerste ronde van het toernooi in Cincinnati speelde Sabalenka tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova. In de eerste set pakte de nummer één van de wereld nipt de overwinning door met 7-5 de set naar zich toe te trekken. De tweede set won Sabalenka met 6-1, waardoor ze zonder al te veel moeite door ging naar de volgende ronde. In ronde twee treft ze de veelbesproken Emma Raducanu.

'We hebben dit nodig'

Na de wedstrijd werd Sabalenka geïnterviewd en vertelde ze over de wedstrijd tegen Vondrousova. De Belarussische vond de wedstrijd goed gaan, maar gaf ook direct een boodschap af aan de organisatoren. "Mijn enige vraag is dat ze volgend jaar de eetzaal groter maken. Er zijn zo veel mensen en de tafels zijn zo klein, alsjeblieft. Zorg er volgend jaar voor dat de ruimte in de eetzalen groter is. Iedereen wil graag eten en iedereen wil graag tijd met elkaar spenderen. We hebben een grotere eetzaal nodig."

Complimenten

Toch deelt Sabalenka ook complimenten uit aan de organisatie bij Cincinnati Open. "De eerste keer dat ik hier terugkwam, vroeg ik me af waar ik eigenlijk was. Het is een compleet ander toernooi, maar de organisatie heeft indrukwekkend werk verricht. Echt wow, alles is zo verwarrend. Beetje bij beetje begin ik gelukkig te wennen aan de manier waarop alles hier nu werkt. "

Raducanu

Raducanu is de tegenstander van Sabalenka in de volgende ronde. De Britse is een van de meestbesproken namen uit de tenniswereld vanwege haar mogelijke relatie met Carlos Alcaraz. De twee, die een mixed dubbel zullen spelen op de US Open, zijn al maanden een belangrijk onderwerp in de pers over een mogelijke relatie. Raducanu en Alcaraz hebben allebei niet bevestigd dat ze samen zijn.