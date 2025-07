Dat Iga Swiatek won in de vierde ronde van Wimbledon, zullen veel tennisfans voor kennis hebben aangenomen. Maar de Poolse toptennisster, als achtste geplaatst in Londen, zorgde voor gruwel bij haar toeschouwers door een speciaal recept te delen van voedsel wat ze graag ná haar wedstrijd eet.

Wimbledon is een toernooi vol (Engelse) traditie, dus toen Swiatek de klassieke fish en chips afkeurde, kreeg ze al een paar quasi-boze fans over zich heen. "Ik eet dát zeker niet, want dat is veel te zwaar. Mijn team eet het wel elke dag als een soort cheat meal. Dan kijk ik naar ze en zeg dan: 'Dat helpt niet echt mee, jongens'.", zei ze na afloop van haar gewonnen partij tegen Danielle Collins, die ze in twee sets versloeg.

'Jullie zouden het ook moeten proberen'

Ze kwam met een ander maaltje op de proppen, eentje die de traditie van Wimbledon eert op een bijzondere manier. De fans gruwelden er zelfs van. "Het is pasta met aardbeien en een beetje yoghurt. Jullie zouden het ook moeten proberen", richtte ze zich tot het publiek, dat veel negatieve feedback gaf bij het horen van het recept van Swiatek. Aardbeien met room is een klassiek Wimbledon-gerecht, maar aardbeien met pasta (geen choco, maar bijvoorbeeld spaghetti) is iets wat er in Engeland niet in gaat.

'Het is gewoon erg goed'

"Dat is mijn favoriet, ik at het al als kind. Het is gewoon erg goed", lachte ze op centre court. Op de persconferentie daarna moesten de journalisten er op doorvragen, want ook zij konden hun oren niet geloven. "Waarom is het zo'n groot ding? Iedereen zou het moeten eten. Ik denk dat het een Pools gerecht is. In de zomer eten veel kinderen het. Het is een perfecte combinatie van smaken en we hebben hele lekkere aardbeien in Polen."

i Iga Swiatek liet op Instagram zien hoe haar vreemde recept eruit ziet. ©Instagram Swiatek

'Wimbledon zal me waarschijnlijk verbannen'

Daarna maakte ze een opmerking waar de Engelsen niet blij mee zullen zijn. "Ik denk dat Polen betere aardbeien heeft dan Engeland, omdat we een beter klimaat hebben voor dat fruit. Wimbledon zal me waarschijnlijk verbannen voor deze opmerking", lachte ze. "De aardbeien hier zijn ook goed, maar ze zijn anders. Ik eet ze met yoghurt om mezelf voor te houden dat het een goede maaltijd is. En pasta kan overal bij."

